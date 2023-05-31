Умер красноярский депутат Госдумы Виктор Зубарев

В Москве в возрасте 62 лет умер депутат Госдумы РФ от Красноярского края Виктор Зубарев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции «Единой России». Спикер заксобрания Красноярского края Алексей Додатко позднее подтвердил информацию о смерти господина Зубарева на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Зубарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Виктор Зубарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Причина смерти пока неизвестна. Последнее сообщение в своем Telegram-канале депутат опубликовал вчера, 30 мая.

Политическую деятельность господин Зубарев начал в середине 1990-х годов. Он избирался в красноярский горсовет, краевое законодательное собрание и Госдуму РФ. Кроме того, несколько лет проработал заместителем председателя правительства Красноярского края. В 2021 году Виктор Зубарев вернулся в Госдуму РФ после победы на выборах в одномандатном округе №56 (34,4% голосов).

В начале года президиум генсовета «Единой России» утвердил уполномоченных на выборах в 2023 году. Согласно этому решению, господин Зубарев должен был курировать выборы в Красноярском крае.

По данным источника ТАСС в Центризбиркоме, довыборы депутата Госдумы РФ от Красноярского края состоятся в нынешнем году в единый день голосования.

Валерий Лавский, Новосибирск