Умер красноярский депутат Госдумы Виктор Зубарев

В Москве в возрасте 62 лет умер депутат Госдумы РФ от Красноярского края Виктор Зубарев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции «Единой России». Спикер заксобрания Красноярского края Алексей Додатко позднее подтвердил информацию о смерти господина Зубарева на своей странице во «ВКонтакте».
Виктор Зубарев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Причина смерти пока неизвестна. Последнее сообщение в своем Telegram-канале депутат опубликовал вчера, 30 мая.
Политическую деятельность господин Зубарев начал в середине 1990-х годов. Он избирался в красноярский горсовет, краевое законодательное собрание и Госдуму РФ. Кроме того, несколько лет проработал заместителем председателя правительства Красноярского края. В 2021 году Виктор Зубарев вернулся в Госдуму РФ после победы на выборах в одномандатном округе №56 (34,4% голосов).
В начале года президиум генсовета «Единой России» утвердил уполномоченных на выборах в 2023 году. Согласно этому решению, господин Зубарев должен был курировать выборы в Красноярском крае.
По данным источника ТАСС в Центризбиркоме, довыборы депутата Госдумы РФ от Красноярского края состоятся в нынешнем году в единый день голосования.