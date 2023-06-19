Роман Старовойт: курские власти укрепляли границу с Украиной с 2018 года

Работы по укреплению границы Курской области с Сумской областью Украины велись с 2018 года. Об этом губернатор Роман Старовойт рассказал в ходе делового пресс-завтрака.

«Практически сразу после моего назначения в 2018 году временно исполняющим обязанности губернатора мы встретились с ФСБ и погрануправлением и в том числе за счет средств бюджета Курской области начали обустраивать государственную границу.

Не все субъекты РФ это делают, но, понимая, что напряжение растет, мы вкладывались в инфраструктуру даже региональным бюджетом.

У нас практически все 300 км, за исключением болотистой местности, рек или непроходимых мест — вся граница была обустроена колючей проволокой, контрольно-следовой полосой, видео, подъездными дорогами»,— сообщил губернатор.

А в мае 2023 года началось уже «серьезное укрепление» границ фортификационными сооружениями, рассказал господин Старовойт: «Привлекали специалистов инженерных войск, погрануправления, обращались за консультациями и к специалистам из ЧВК “Вагнер”. Сам Пригожин (основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.— “Ъ-Черноземье”») здесь был, оставлял нескольких командиров, они давали советы уже с учетом опыта СВО. Но мы это начали до принятия решения на федеральном уровне о проведении таких работ». По словам господина Старовойта, впоследствии бюджету региона, который «тяжело справлялся» с новой задачей, оказали поддержку федеральными средствами.

В пиковый период на возведении курских фортификационнных сооружений трудились до 4,5 тыс. человек единовременно, отметил глава региона: «Работа до сих пор продолжается, потому что мы понимаем, что это наша безопасность и лучше пусть оно будет.

Но самое главное: проблема, (существовавшая.— “Ъ-Черноземье” ) на начальном этапе — с тем, чтобы заполнить личным составом и вооружением эти фортификационные сооружения,— решена.

Сегодня они не безлюдны: там находятся военнослужащие, которые охраняют наш покой».

Какими Роман Старовойт видит перспективы курской теробороны — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин, Андрей Цветков