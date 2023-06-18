Роман Старовойт: если курских дружинников разрешат вооружать, они не будут участвовать в боях

Вопрос вооружения добровольных народных дружин еще не решен, а юридический статус не определен. Об этом на деловом пресс-завтраке рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, регион обращался по этому вопросу к правительству РФ и президенту РФ Владимиру Путину в конце 2022 года, то есть еще до захода этой весной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область.

«Мы не говорили, чтобы выдавать оружие всем жителям приграничных районов или чтобы оружие выдавалось на дом дружинникам. Дома у них хранится экипировка. При необходимости они ее надевают и могли бы уже в месте сбора получать оружие. Нужно проработать какую-то форму закрепления конкретного автомата за человеком, чтобы он не просто пришел в вооружейку и взял какой-то автомат, а чтобы получил именно свой, который пристрелян. Пройдя подготовку в ЧВК "Вагнер", я понимаю, насколько важно, когда ты одной целое с автоматом, когда у тебя свой бронежилет и своя разгрузка. Ведь каждый под себя подгоняет обмундирование и оружие», — рассказал Роман Старовойт.

По его словам, предложения курских властей пока не нашли отражения в конкретных решениях. Но, отметил губернатор, после событий в Белгородской области президент дал повторное поручение Минобороны РФ и пограничному управлению ФСБ проработать этот вопрос. Именно поэтому в Курскую область приезжал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который посмотрел работу местных дружинников и ознакомился с созданной для них инфраструктурой.

Сейчас уже есть подвижки. Например, в погранвойсках прошли обучение первые 50 человек. Их зачислят в так называемые мобилизационные резервы. «Такие резервы были и с советских времен, но пока не введено военное положение, не можем их сформировать. Вот этот тонкий момент юристы и депутаты вместе с командирами решают», — пояснил господин Старовойт.

Дружинников не предполагается использовать в боестолкновениях, подчеркнул губернатор: «В случае, не дай бог это произойдет, крупной ДРГ или вооруженного вторжения, они не будут участвовать: это не их задача, это задача пограничников и Минобороны. Но использовать дружинников для оцепления районов и предприятий, чтобы и мирные жители туда не заходили, можно».

По словам Романа Старовойта, члены дружин «очень мотивированы». Все они тренируются по выходным в свободное от работы время. «Они слаживаются в группы. СВО показала, что очень важно научиться работать в небольших группах — по три, шесть, 12 человек. Даже я тренируюсь в тройке», — добавил он.

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев высказался против вооружения добровольческих отрядов, так как в регионе «риска проведения военных действий нет», а «гражданские с автоматами в руках» несут «большую опасность». А белгородские власти ищут способы законно вооружить территориальную самооборону.

Андрей Цветков, Александр Прытков