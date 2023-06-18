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Роман Старовойт: если курских дружинников разрешат вооружать, они не будут участвовать в боях

Вопрос вооружения добровольных народных дружин еще не решен, а юридический статус не определен. Об этом на деловом пресс-завтраке рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, регион обращался по этому вопросу к правительству РФ и президенту РФ Владимиру Путину в конце 2022 года, то есть еще до захода этой весной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область.

«Мы не говорили, чтобы выдавать оружие всем жителям приграничных районов или чтобы оружие выдавалось на дом дружинникам. Дома у них хранится экипировка. При необходимости они ее надевают и могли бы уже в месте сбора получать оружие. Нужно проработать какую-то форму закрепления конкретного автомата за человеком, чтобы он не просто пришел в вооружейку и взял какой-то автомат, а чтобы получил именно свой, который пристрелян. Пройдя подготовку в ЧВК "Вагнер", я понимаю, насколько важно, когда ты одной целое с автоматом, когда у тебя свой бронежилет и своя разгрузка. Ведь каждый под себя подгоняет обмундирование и оружие», — рассказал Роман Старовойт.

По его словам, предложения курских властей пока не нашли отражения в конкретных решениях. Но, отметил губернатор, после событий в Белгородской области президент дал повторное поручение Минобороны РФ и пограничному управлению ФСБ проработать этот вопрос. Именно поэтому в Курскую область приезжал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который посмотрел работу местных дружинников и ознакомился с созданной для них инфраструктурой.

Сейчас уже есть подвижки. Например, в погранвойсках прошли обучение первые 50 человек. Их зачислят в так называемые мобилизационные резервы. «Такие резервы были и с советских времен, но пока не введено военное положение, не можем их сформировать. Вот этот тонкий момент юристы и депутаты вместе с командирами решают», — пояснил господин Старовойт.

Дружинников не предполагается использовать в боестолкновениях, подчеркнул губернатор: «В случае, не дай бог это произойдет, крупной ДРГ или вооруженного вторжения, они не будут участвовать: это не их задача, это задача пограничников и Минобороны. Но использовать дружинников для оцепления районов и предприятий, чтобы и мирные жители туда не заходили, можно».

По словам Романа Старовойта, члены дружин «очень мотивированы». Все они тренируются по выходным в свободное от работы время. «Они слаживаются в группы. СВО показала, что очень важно научиться работать в небольших группах — по три, шесть, 12 человек. Даже я тренируюсь в тройке», — добавил он.

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев высказался против вооружения добровольческих отрядов, так как в регионе «риска проведения военных действий нет», а «гражданские с автоматами в руках» несут «большую опасность». А белгородские власти ищут способы законно вооружить территориальную самооборону.

Андрей Цветков, Александр Прытков

Фотогалерея

Каким остался белгородский Грайворон после захода украинской ДРГ

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Министерство обороны РФ отчиталось об отражении атаки диверсантов на Грайворонский городской округ Белгородской области: «В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа проникшие в регион националистические формирования были заблокированы и разгромлены»

Министерство обороны РФ отчиталось об отражении атаки диверсантов на Грайворонский городской округ Белгородской области: «В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа проникшие в регион националистические формирования были заблокированы и разгромлены»

Фото: https://t.me / vvgladkov

Всего уничтожено более 70 боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. По информации «Ъ-Черноземье», диверсанты зашли на территорию России через разрушенный КПП в Козинке: в колонне были бронеавтомобили International MaxxPro, которые в США выпускали для боевых действий в Ираке (на фото), а также БТР-80

Всего уничтожено более 70 боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. По информации «Ъ-Черноземье», диверсанты зашли на территорию России через разрушенный КПП в Козинке: в колонне были бронеавтомобили International MaxxPro, которые в США выпускали для боевых действий в Ираке (на фото), а также БТР-80

Фото: https://t.me / vvgladkov

Власти заявили, что, по предварительным данным, в результате захода украинской ДРГ на территорию Белгородской области повреждены не менее 500 домов

Власти заявили, что, по предварительным данным, в результате захода украинской ДРГ на территорию Белгородской области повреждены не менее 500 домов

Фото: https://t.me / vvgladkov

Также, как сообщил глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев, участники украинской ДРГ заминировали территорию Белгородской области перед тем, как их выдавили российские силовые структуры: «Ведется работа по разминированию»

Также, как сообщил глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев, участники украинской ДРГ заминировали территорию Белгородской области перед тем, как их выдавили российские силовые структуры: «Ведется работа по разминированию»

Фото: https://t.me / vvgladkov

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал атаку диверсантов в Белгородской области терактом. Он также заявил, что Минобороны будет отвечать на такие действия «оперативно и предельно жестко». Шойгу заявил, что остатки националистов «были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжался огонь до полной ликвидации»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал атаку диверсантов в Белгородской области терактом. Он также заявил, что Минобороны будет отвечать на такие действия «оперативно и предельно жестко». Шойгу заявил, что остатки националистов «были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжался огонь до полной ликвидации»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В результате вторжения диверсантов 22 мая в Белгородской области был объявлен режим КТО. Власти фактически отселили жителей Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымена, Мокрой Орловки, Глотова, Гора-Подола, Замостья и Сподарюшена

В результате вторжения диверсантов 22 мая в Белгородской области был объявлен режим КТО. Власти фактически отселили жителей Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымена, Мокрой Орловки, Глотова, Гора-Подола, Замостья и Сподарюшена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

По уточненным властями данным, в ходе атаки диверсантов в Грайворонском округе погиб один мирный житель, еще 13 получили ранения. Десятки жилых домов и несколько машин получили повреждения. Ответственность за вторжение, напомним, на себя взяли «Легион &quot;Свобода России&quot;» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и Русский добровольческий корпус (РДК), участвующие в боевых действиях на стороне Украины

По уточненным властями данным, в ходе атаки диверсантов в Грайворонском округе погиб один мирный житель, еще 13 получили ранения. Десятки жилых домов и несколько машин получили повреждения. Ответственность за вторжение, напомним, на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и Русский добровольческий корпус (РДК), участвующие в боевых действиях на стороне Украины

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Вячеслав Гладков (на фото справа) рассказал, что во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения

Губернатор Вячеслав Гладков (на фото справа) рассказал, что во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения

Фото: https://t.me / vvgladkov

К вечеру 23 мая власти сообщили об отмене режима КТО. Вячеслав Гладков пояснил, что жители Грайворона и расположенного рядом с ним села Головчино вернулись в свои дома, а жители Гора-Подола, Глотова и Козинки вернутся централизованно в ближайшее время.

К вечеру 23 мая власти сообщили об отмене режима КТО. Вячеслав Гладков пояснил, что жители Грайворона и расположенного рядом с ним села Головчино вернулись в свои дома, а жители Гора-Подола, Глотова и Козинки вернутся централизованно в ближайшее время.

Фото: https://t.me / vvgladkov

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия диверсантов вызывают «глубокую обеспокоенность» и «требуют от нас больших усилий». Проводить специальное заседание Совета безопасности по ситуации в Белгородской области не планируется. Господин Песков добавил, что спецоперация на Украине продолжается, чтобы в дальнейшем подобные атаки не допускались

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия диверсантов вызывают «глубокую обеспокоенность» и «требуют от нас больших усилий». Проводить специальное заседание Совета безопасности по ситуации в Белгородской области не планируется. Господин Песков добавил, что спецоперация на Украине продолжается, чтобы в дальнейшем подобные атаки не допускались

Фото: Коммерсантъ / Виктория Литвин  /  купить фото

«Мы регион прифронтовой, и есть серьезная угроза,— сообщил губернатор Вячеслав Гладков, отвечая вчера в прямом эфире на вопросы жителей.— Но на сегодня войск достаточно, все на своих местах и максимально обеспечивают безопасность»,— отметил он. При этом, отвечая на другой вопрос о «дырявой границе», губернатор заявил, что у него «еще больше вопросов к Минобороны», чем у рядовых граждан

«Мы регион прифронтовой, и есть серьезная угроза,— сообщил губернатор Вячеслав Гладков, отвечая вчера в прямом эфире на вопросы жителей.— Но на сегодня войск достаточно, все на своих местах и максимально обеспечивают безопасность»,— отметил он. При этом, отвечая на другой вопрос о «дырявой границе», губернатор заявил, что у него «еще больше вопросов к Минобороны», чем у рядовых граждан

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Министерство обороны РФ отчиталось об отражении атаки диверсантов на Грайворонский городской округ Белгородской области: «В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа проникшие в регион националистические формирования были заблокированы и разгромлены»

Фото: https://t.me / vvgladkov

Всего уничтожено более 70 боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. По информации «Ъ-Черноземье», диверсанты зашли на территорию России через разрушенный КПП в Козинке: в колонне были бронеавтомобили International MaxxPro, которые в США выпускали для боевых действий в Ираке (на фото), а также БТР-80

Фото: https://t.me / vvgladkov

Власти заявили, что, по предварительным данным, в результате захода украинской ДРГ на территорию Белгородской области повреждены не менее 500 домов

Фото: https://t.me / vvgladkov

Также, как сообщил глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев, участники украинской ДРГ заминировали территорию Белгородской области перед тем, как их выдавили российские силовые структуры: «Ведется работа по разминированию»

Фото: https://t.me / vvgladkov

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал атаку диверсантов в Белгородской области терактом. Он также заявил, что Минобороны будет отвечать на такие действия «оперативно и предельно жестко». Шойгу заявил, что остатки националистов «были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжался огонь до полной ликвидации»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В результате вторжения диверсантов 22 мая в Белгородской области был объявлен режим КТО. Власти фактически отселили жителей Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымена, Мокрой Орловки, Глотова, Гора-Подола, Замостья и Сподарюшена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

По уточненным властями данным, в ходе атаки диверсантов в Грайворонском округе погиб один мирный житель, еще 13 получили ранения. Десятки жилых домов и несколько машин получили повреждения. Ответственность за вторжение, напомним, на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и Русский добровольческий корпус (РДК), участвующие в боевых действиях на стороне Украины

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Вячеслав Гладков (на фото справа) рассказал, что во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения

Фото: https://t.me / vvgladkov

К вечеру 23 мая власти сообщили об отмене режима КТО. Вячеслав Гладков пояснил, что жители Грайворона и расположенного рядом с ним села Головчино вернулись в свои дома, а жители Гора-Подола, Глотова и Козинки вернутся централизованно в ближайшее время.

Фото: https://t.me / vvgladkov

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия диверсантов вызывают «глубокую обеспокоенность» и «требуют от нас больших усилий». Проводить специальное заседание Совета безопасности по ситуации в Белгородской области не планируется. Господин Песков добавил, что спецоперация на Украине продолжается, чтобы в дальнейшем подобные атаки не допускались

Фото: Коммерсантъ / Виктория Литвин  /  купить фото

«Мы регион прифронтовой, и есть серьезная угроза,— сообщил губернатор Вячеслав Гладков, отвечая вчера в прямом эфире на вопросы жителей.— Но на сегодня войск достаточно, все на своих местах и максимально обеспечивают безопасность»,— отметил он. При этом, отвечая на другой вопрос о «дырявой границе», губернатор заявил, что у него «еще больше вопросов к Минобороны», чем у рядовых граждан

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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