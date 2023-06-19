Нужда и принуждение по-евразийски

Коллегия Евразийской экономической комиссии на прошедшей неделе зафиксировала снятие барьера для доступа поставщиков из стран ЕАЭС на рынок госзакупок РФ и даже улучшение их положения в сравнении с российскими. Открытию российского рынка госзаказа для союзных поставщиков способствовало совпадение масштабного давления на российские власти со стороны партнеров по ЕАЭС и закрытия традиционных каналов поставок критического импорта в РФ. Товарный дефицит и требования выполнить союзный договор заставили Минфин РФ все же отказаться от поддержки протекционизма в госзакупках.

С начала лета юрлица и физлица ЕАЭС могут зачислять денежные средства для обеспечения своих заявок на участие в российских тендерах напрямую на расчетный счет заказчика, указанный в извещении о закупке. Норма введена постановлением правительства РФ №579 от 10 апреля 2023 года, но заработала только с 1 июня. Ее появлению предшествовала затяжная позиционная борьба чиновников союзных правительств за принуждение российского Минфина к исполнению союзного договора, хотя он и так имеет более высокий статус по отношению к национальному законодательству.

Договор прямо требует предоставления поставщикам ЕАЭС национального режима доступа к госзаказу стран, в том числе и предоставления им двух вариантов обеспечения заявки на участие в госзакупках — за счет банковской гарантии и денежного взноса на счет заказчика, организатора закупок или оператора электронной торговой площадки. Однако в последнее десятилетие подход российских госзаказчиков и регуляторов к допуску поставщиков из ЕАЭС был довольно произвольным: право участвовать в торгах у поставщиков было, однако, чтобы добиться его реализации, компаниям из стран-союзников приходилось преодолевать массу технических и юридических неудобств. В результате доля закупок товаров, происходящих из ЕАЭС, была невелика — как правило, такие случаи ограничивались приграничной торговлей стран или обуславливались еще советскими хозяйственными связями на региональном уровне (например, традиционные закупки коммунальной техники белорусского производства). При этом на активность такой торговли влияли и межгосударственные отношения — при противоречиях на этом уровне госзаказчики сами «проявляли понимание ситуации», меняя предпочтения или используя технические сложности участия иностранных поставщиков для совершения «политически верных» закупок.

Еще сильнее ситуация осложнилась после 2017 года — в процессе цифровизации закупок в РФ для борьбы со сговорами заказчиков и поставщиков Минфин потребовал от участников рынка зачислять обеспечение заявок на торгах не заказчикам или организаторам торгов, а на спецсчета в уполномоченных банках (перечень которых, отметим, возник после потери крупного бюджетного депозита в банке с отозванной лицензией). Для поставщиков из ЕАЭС это стало дополнительным ограничением — чтобы открыть спецсчет, им необходимо было встать на учет в ФНС и выполнить целый ряд формальностей.

На борьбу с этой нормой у ЕЭК ушло несколько лет — комиссия добилась признания ее не соответствующей союзному договору в суде ЕАЭС, и даже после этого потребовался целый ряд переговоров партнеров по союзу на площадке ЕЭК с российским Минфином: распространить требования спецсчетов на ЕАЭС он не мог, а снять его для российских поставщиков не хотел. Ситуация резко изменилась с введением в отношении РФ санкций за ее военную операцию на Украине: уход с рынка и отказ от поставок госорганам западных компаний сделал закупки в странах ЕАЭС фактически безальтернативными — по крайней мере в части товаров, отказаться от импорта которых экономика РФ не может, так как они не производятся ни в самой России, ни в ЕАЭС. В итоге РФ самой пришлось ускоренно снимать ограничения на пути таких поставок — и Коллегия ЕЭК на своем заседании 13 июня 2023 года зафиксировала «снятие препятствия с признаками барьера».

Олег Сапожков