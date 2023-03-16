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Коммерсантъ FM
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К казенному прилавку расширяют подходы

Процедуры госзакупок упрощают для поставщиков из РФ и ЕАЭС

В Госдуму внесен обещанный сенаторами пакет правок закупочного законодательства — хотя в Совете федерации настаивали на введении моратория на закон о госзакупках (44-ФЗ), проект ограничился точечными поправками, опробованными в рамках антикризисных пакетов правительства. Речь идет об ускорении закупочного процесса за счет более простых процедур — закупок малого объема и запроса котировок. В Совфеде подчеркивают, что проект компромиссный и поддержан правительством, меры ускорят поступление бюджетных средств предприятиям. В Белом доме тем временем упрощают доступ поставщиков из ЕАЭС на российский рынок госзаказа — евразийские контрагенты могут покрыть возможный дефицит товаров из-за ухода иностранных поставщиков.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава Совета федерации Валентина Матвиенко, ее заместители Николай Журавлев и Андрей Турчак и группа сенаторов внесли в Госдуму пакет поправок к закону о контрактной системе (44-ФЗ), сокращающих сроки закупочных процедур. В начале февраля, напомним, госпожа Матвиенко сделала громкое заявление о необходимости ввести мораторий на действие закона о госзакупках (44-ФЗ) на время военной операции РФ на Украине, чтобы дать регионам возможность быстрее «осваивать» средства. Идея масштабной перестройки системы закупок, однако, выглядела нереалистичной — без 44-ФЗ у бюджета исчезли бы основания оплачивать госзаказ (см. “Ъ” от 6 февраля).

В итоге сенаторы ограничились точечными правками 44-ФЗ, включая повышение ценового порога для запроса котировок с 3 млн до 10 млн руб. и снятие ограничения на объем таких закупок (сейчас общий лимит — 100 млн руб.). Это должно сократить сроки закупок с 13 до 7 дней. Одновременно будет повышен ценовой порог для закупок малого объема на электронных площадках — с 3 млн до 5 млн руб., а срок согласования с ФАС контрактов с единственным поставщиком сократится до восьми рабочих дней. Исключают поправки и общие требования по определению начальной (максимальной) цены контракта, ограничивавшие возможность завышения цен,— заказчики смогут сами разрабатывать правила их определения и обоснования, учитывая географические и экономические особенности региона и уровень конкуренции на рынке. Отдельный блок правок касается строительных закупок: их разрешат проводить «под ключ» (предметом одной закупки могут быть разные виды работ) до 2025 года, а заказчики смогут устанавливать разные размеры аванса на разных этапах контракта.

Отметим, что часть этих мер Минфин уже вводил в 2022 году в качестве антикризисных. В министерстве на запрос “Ъ” о бюджетных рисках продления этих норм вчера не ответили. В Совфеде же рассчитывают на ускоренное принятие поправок: по словам Валентины Матвиенко, проект получился компромиссным и получил поддержку главы правительства Михаила Мишустина. При этом сенаторы обещают поправки и к подзаконным актам, которые «в русле логики закона позволят качественно улучшить ситуацию».

В Белом доме тем временем озабочены расширением ассортимента поставок по госзаказу. Вчера Минпромторг предложил отказаться от документального подтверждения поставщиками из ЕАЭС страны происхождения товара, если их продукция внесена в реестры российской промышленной продукции, российской радиоэлектронной продукции или евразийский реестр промышленных товаров. Ранее Минфин также предложил регламентировать правила предоставления обеспечения заявок на участие в госзакупках РФ поставщиков из ЕАЭС. В Евразийской экономической комиссии не раз жаловались на наличие барьеров для участия евразийского бизнеса в российском госзаказе. Активность же правительства в решении этих вопросов в последний год объясняется возможностями поставщиков из ЕАЭС покрыть возможный дефицит товаров из-за ухода иностранных производителей.

Диана Галиева

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