«Газпром СПГ технологии» построят под Рязанью завод по сборке тягачей за 6 млрд рублей

ООО «Газпром СПГ технологии» (зарегистрировано в Санкт-Петербурге) в рамках прошедшего ПМЭФ-2023 заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Рязанской области. Согласно договоренности, в 2023 году компания построит в региональном индустриальном парке «Рязанский» завод по сборке грузовых машин-тягачей. Инвестиции в проект оцениваются в размере 6 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Также соглашение о сотрудничестве подразумевает укрепление и расширение взаимодействие между петербургской компанией и правительством Рязанской области. В прошлом году в рамках первого контракта «Газпром СПГ технологии» приступили к строительству в Пронском районе региона завода по производству сжиженного природного газа. В настоящий момент проектирование первой очереди предприятия находится на завершающей стадии, земельный участок определен, уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в общей сложности на полях прошедшего в Петербурге ПМЭФ-2023 было заключено более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей. В свою очередь, в Смольном заявили о заключении на форуме 62 соглашений, в том числе 40 инвестиционных, на общую сумму 661,3 млрд рублей.

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