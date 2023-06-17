На ПМЭФ-2023 заключили соглашений на 3,8 трлн рублей, Петербург — на 661 млрд

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума заключено более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей. Такие цифры в ходе заключительного дня работы ПМЭФ-2023 на брифинге назвал советник президента, заместитель председателя организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его словам, показатели вышли на «доковидный» уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Это говорит о том, что международная деловая активность восстанавливается, несмотря ни на что. За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ в разном формате приняли участие более 17 тыс. человек из 130 стран. Все хотят участвовать в успехе России»,— отметил господин Кобяков. Он также подчеркнул, что среди участников ПМЭФ были представители 150 компаний из так называемых «недружественных» стран. В частности, соглашения заключили в том числе с компаниями из Италии и Испании.

Тем временем, в администрации Санкт-Петербурга также назвали свои цифры по итогам ПМЭФ. В Смольном заявили о заключении 62 соглашений, в том числе 40 инвестиционных, на общую сумму 661,3 млрд рублей. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что «в нынешних геополитических реалиях — это серьезный успех», исходя из того, ПМЭФ-2023 прошел практически без западных инвесторов.

Напомним, что накануне, 16 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил президент РФ Владимир Путин. Основные тезисы его выступления — в подборке «Ъ-СПб».

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