Дистрибутор встает на разлив

Открывшиеся возможности после ухода части глобальных алкогольных компаний стимулируют локальных дистрибуторов развивать собственное производство. Так, крупный поставщик спиртного на московском рынке «Регион-50» откроет завод мощностью 4,9 млн дал в год для выпуска водки, джина, виски, коньяка и настоек под собственными брендами. Своя площадка позволит снизить риски зависимости от партнеров и повысить рентабельность бизнеса, но производство требует отдельной экспертизы, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Алкогольный дистрибутор «Регион-50» в июле запустит в подмосковном Дмитрове завод мощностью 4,9 млн дал в год, рассказали “Ъ” в компании. Оборудование, рецептуры коньяка и водки и часть брендов «Регион-50» ранее выкупил на торгах по банкротству Московского межреспубликанского винодельческого завода, бенефициаром которого был экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин.

Новый завод будет выпускать водку, настойку, джин, виски и коньяк под марками «Региона-50» — «Стужа», English Park, Glen McClaud, «Кутузов». Заводом руководит бывший топ-менеджер «Татспиртпрома» Фарит Шагиахметов, добавил представитель дистрибутора.

«Регион-50» создан в 2003 году. По собственным оценкам, покрывает 80% клиентской базы Московского региона и 40% — в Центральном федеральном округе. В ассортименте более 3 тыс. наименований напитков, включая продукцию Ladoga, Алкогольной сибирской группы и Bacardi. В 2022 году компания импортировала алкоголя на 1,5 млрд руб., оборот за год — 7,11 млрд руб.

До сих пор «Регион-50» выпускал собственные торговые марки (СТМ) на сторонних площадках по контракту. Как поясняют в компании, выйдя на продажи 1 млн дал СТМ в год, она «уперлась в потолок» с точки зрения размещения и увеличения заказов, а также логистики. Кроме того, свой завод позволит расширить ассортимент, в том числе в премиум-сегменте, что невозможно при контрактном разливе, говорят в «Регионе-50».

«Регион-50» запускает производство в условиях прекращения поставок спиртного некоторых глобальных компаний, включая Diageo (Bell`s, Johnnie Walker, Captain Morgan) и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Beefeater, Absolut). Как отмечает исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян, уход западных брендов открывает новые возможности, и все крупные игроки на рынке выпустили собственные бренды, что привело к высокой конкуренции.

Президент Ladoga Вениамин Грабар добавляет, что российские компании «серьезно прибавили в объемах производства и ассортименте». По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в январе—апреле 2023 года выпуск виски в РФ вырос на 55%, до 1,24 млн дал, ликеро-водочных изделий крепостью свыше 25% — на 20%, до 4,2 млн дал, год к году. А производство водки и коньяка снизилось на 10% и 11%, до 21,41 млн и 2,37 млн дал соответственно.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что у «Региона-50» хороший портфель СТМ, поэтому у компании не должно возникнуть проблем с реализацией своих напитков. Как он отмечает, не имеющие своего производства дистрибуторы вынуждены зависеть от партнеров в поставках сырья, уплате акцизов, а собственная площадка позволяет эти вопросы контролировать. Но, подчеркивает эксперт, производство — отдельный и рискованный бизнес, который требует иных компетенций, связанных с технологиями выпуска продукции.

Вениамин Грабар также предупреждает, что перенос производства с контрактных площадок на собственную требует экспертизы в части управления закупками, товарными запасами и финансирования. Так бизнес может стать более маржинальным, но и потребует немалых вложений, потому неочевидно, как это скажется на конечной стоимости продукции, добавляет он. Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов говорит, что компания планирует продолжить размещать заказы на разлив по контрактам, это дает возможность выбирать лучшего партнера в каждой категории.

Анатолий Костырев