Екатеринбургский митрополит призвал запретить аборты

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал запретить аборты в России. По его мнению, сейчас страна находится в самой глубокой демографической яме с начала 19 века.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Демографическая ситуация требует от государства сложнейших решений и тяжелых усилий на долгое время. Я верю, что власть прислушается к голосу Церкви и решит этот вопрос раз и навсегда»,— написал митрополит в своем telegram-канале.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко рассмотреть вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках и взять под контроль гормональные препараты для смены пола и абортов.
С аналогичной инициативой выступала Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева. При этом глава этого комитета Нина Останина считает, что «человек имеет право выбрать, где ему проводить» ту или иную медицинскую процедуру. В разговоре с «Ъ» она предложила «не ущемлять» права женщин, а разработать такие меры, «чтобы женщины отважились на рождение в том числе первого ребенка».