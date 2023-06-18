Екатеринбургский митрополит призвал запретить аборты

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал запретить аборты в России. По его мнению, сейчас страна находится в самой глубокой демографической яме с начала 19 века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Демографическая ситуация требует от государства сложнейших решений и тяжелых усилий на долгое время. Я верю, что власть прислушается к голосу Церкви и решит этот вопрос раз и навсегда»,— написал митрополит в своем telegram-канале.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко рассмотреть вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках и взять под контроль гормональные препараты для смены пола и абортов.

С аналогичной инициативой выступала Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева. При этом глава этого комитета Нина Останина считает, что «человек имеет право выбрать, где ему проводить» ту или иную медицинскую процедуру. В разговоре с «Ъ» она предложила «не ущемлять» права женщин, а разработать такие меры, «чтобы женщины отважились на рождение в том числе первого ребенка».

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