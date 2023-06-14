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Коммерсантъ FM
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Депутат Толстой призвал Минздрав запретить аборты в частных клиниках

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании нижней палаты парламента обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Депутат попросил Минздрав рассмотреть вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках и взять под контроль гормональные препараты для смены пола и абортов.

Петр Толстой

Петр Толстой

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Петр Толстой

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Нам нужно проработать контроль над гормональными препаратами, которые используются для смены пола и медикаментозных абортов в большом количестве сегодня. Этот контроль, на наш взгляд, должен быть со стороны государства — и достаточно жесткий»,— сказал депутат.

«Нам нужно серьезно рассмотреть вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках, которые делаются с нарушением законодательства ради прибыли»,— добавил Петр Толстой (цитаты по «РИА Новости»).

На сегодняшнем заседании в Госдуме был в первом чтении принят закон о запрете смены пола по собственному желанию.

В марте этого года первый зампред парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая говорила, что в Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов. При этом депутат указала на необходимость запретить делать аборты коммерческим клиникам, чтобы государству было удобнее следить за этим. «Мы говорим о том, что мы хотим видеть и помогать, быть рядом в момент принятия решения»,— заявила депутат.

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева говорила, что аборты в частных клиниках нужно запретить, потому что там их делают в день обращения, без так называемой недели тишины. По мнению депутата, в государственных клиниках нужно отредактировать информационное согласие и переименовать «Лист доабортного консультирования» в «Лист сохранения беременности». «Всего одно слово может изменить настрой»,— полагает парламентарий.

Анастасия Ларина

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