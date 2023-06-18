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Коммерсантъ FM
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Деньги есть, но вы держитесь

Роман Абрамович настаивает на том, чтобы значительная часть средств от продажи «Челси» пошла в Россию

Средства, полученные от продажи российским предпринимателем Романом Абрамовичем английского футбольного клуба «Челси», возможно, никогда не дойдут до пострадавших в ходе событий на Украине. Речь о £2,3 млрд, замороженных в одном из британских банков. Как сообщает Daily Mail, выполнение условий сделки, ключевым из которых была передача денег в благотворительный фонд, учреждаемый для поддержки пострадавших от событий на Украине, застопорилось. По утверждению источников издания, все дело в желании господина Абрамовича добиться того, чтобы значительная часть денег досталась россиянам. Без одобрения британских властей такой вариант невозможен. А они не дадут согласия, пока не будут сняты санкции как с России вообще, так и с Романа Абрамовича в частности. При этом действовать самостоятельно, без подписи господина Абрамовича, они тоже не могут.

На деньги, вырученные от продажи «Челси», наложен арест, и без санкции британских властей пользоваться ими нельзя. Но их нельзя использовать и без согласия Романа Абрамовича

На деньги, вырученные от продажи «Челси», наложен арест, и без санкции британских властей пользоваться ими нельзя. Но их нельзя использовать и без согласия Романа Абрамовича

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На деньги, вырученные от продажи «Челси», наложен арест, и без санкции британских властей пользоваться ими нельзя. Но их нельзя использовать и без согласия Романа Абрамовича

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Издание Daily Mail сообщило о серьезных сложностях, с которыми столкнулись британские власти в истории с продажей Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси». Лондонцы, напомним, сменили владельца еще весной прошлого года, когда перешли под контроль американского бизнесмена Тодда Бёли. В общей сложности покупка обошлась ему в £4,25 млрд. Из них около £2,5 млрд было уплачено за сам клуб, а еще £1,75 млрд составили обязательства господина Бёли по инвестициям в развитие (вложения в стадион Stamford Bridge, клубную академию, женскую команду и т. д.). Отметим также, что господин Абрамович продавал «Челси», которым владел с 2003 года (тогда клуб обошелся бизнесмену в £140 млн), вынужденно, под давлением британских властей, включивших его в санкционные списки после начала событий на Украине.

Одним из важнейших условий одобрения правительством Великобритании продажи команды было предоставление гарантий того, что Роман Абрамович не получит от нее ничего.

В итоге стороны согласились, что деньги будут переданы в некий благотворительный фонд, через который будут доведены до пострадавших от событий на Украине. Как утверждает Daily Mail, речь идет о £2,3 млрд. Уменьшение суммы на £200 млн, по всей видимости, объясняется тем, что часть средств ушла на накладные расходы. По крайней мере в марте прошлого года господин Абрамович заявлял, что в благотворительный фонд пойдут все средства за вычетом расходов, требуемых для завершения сделки.

Но прошло уже больше года, а деньги до уже учрежденного фонда так и не дошли. Источники Daily Mail в министерстве иностранных дел Великобритании утверждают, что перечислению денег препятствует сам Роман Абрамович. На данный момент средства находятся на счете компании Fordstam (до весны прошлого года она являлась материнской структурой «Челси») в одном из британских банков. На счет наложен арест, и без санкции британских властей находящимися на нем деньгами пользоваться нельзя. Но, что удивительно, если верить источникам Daily Mail, их нельзя использовать и без согласия Романа Абрамовича. Если это действительно так, то остается только поздравить специалистов, которые вели сделку со стороны господина Абрамовича с отлично проделанной работой.

Суть разногласий, утверждают источники издания, в том, что Роман Абрамович настаивает, чтобы значительная часть средств была перечислена в Россию или тем из россиян, кого затронул конфликт на Украине. Собственно, когда господин Абрамович объявил о том, что будет продавать клуб, он говорил, что «дал инструкции своей команде учредить благотворительный фонд помощи жертвам войны на Украине, которому будут пожертвованы средства от продажи "Челси"».

Ни слова о том, что деньги пойдут только и исключительно на Украину, сказано не было. Британские власти, однако, придерживаются иной точки зрения. В итоге — патовая ситуация, и, не исключают источники, есть опасения, что деньги вообще никогда не дойдут до благотворительного фонда.

Ведь помимо прочего существует, как ранее сообщало издание The Telegraph, еще и спор между британскими властями и ЕС (господин Абрамович входит в санкционный список и Евросоюза тоже). Первые хотят отдать деньги именно на помощь пострадавшим, вторые — просто передать их киевским властям.

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Впрочем, в правительстве Великобритании официально пока говорят лишь о неких задержках. Так, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отмечал, что правительство лишь хочет получить гарантии, что средства достанутся именно тем, кому предназначены. Но случится это в любом случае не раньше осени (в июле кабинет министров уходит на каникулы, с которых вернется только в сентябре). А по мнению источника, знакомого с ситуацией, в лучшем случае ситуация прояснится ближе к зиме. «Сначала была надежда на то, что деньги поступят уже прошлым летом, потом в январе 2023-го,— сказал источник.— Теперь, мы надеемся, деньги начнут поступать на Украину до зимы. Но нет никаких гарантий того, что это случится».

Александр Петров

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