Песков считает, что интерес к ПМЭФ не падает, несмотря на смену зарубежных участников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил смену участников, особенно зарубежных. Кремль не видит снижения интереса к мероприятию. Господин Песков отметил, что Россия не собирается развивать «закрытую экономику», потому что «автаркия здесь неуместна».

«Мы видим, что меняется иногда состав участников, особенно зарубежных, по мере того как меняется международная экономическая конъюнктура. Но интерес не падает, уходят одни бизнесмены, их место занимают другие бизнесмены»,— сказал господин Песков «Известиям».

Представитель Кремля считает, что на форуме зарубежные участники смогли пообщаться с российскими партнерами и «прощупать темы для расширения их присутствия на нашем рынке». «Это то, в чем мы заинтересованы — (показать.— "Ъ"), что вот Россия не собирается быть закрытой страной, развивать какую-то закрытую экономику. Автаркия здесь неуместна»,— добавил господин Песков.

Пресс-секретарь российского президента убежден, что популярность ПМЭФ не будет снижаться. По его мнению, что многие предприниматели из стран Запада хотели бы принимать в нем участие, «но боятся». «Придет время, когда они будут меньше бояться и будут больше к нам приезжать»,— считает представитель Кремля.

ПМЭФ проходил с 14 по 17 июня. В этом году его посетили 17 тыс. представителей 130 стран и территорий. Страной-гостем ПМЭФ стали Объединенные Арабские Эмираты. Заключено более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд руб.

О выступлении Владимира Путина на форуме — в материале «Ъ» «Вернемся же к нашим программам».

Леонид Уварчев