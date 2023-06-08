В Кабардино-Балкарии арестован 35-летний мужчина по делу о госизмене

Следственный отдел управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело о покушении на государственную измену (ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы) в отношении местного жителя, неработающего и ранее судимого 35-летнего Эриха Конокова.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму республиканского управления МВД и их коллеги из центрального аппарата полицейского ведомства, а также оперативники регионального УФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что подозреваемый, «придерживаясь крайне негативных взглядов на политику Президента РФ в отношении Украины, решил вступить в состав ВСУ или другие военизированные формирования Украины, противостоящие Российской Федерации».

По версии следствия, почти год, с конца февраля 2022 по февраль 2023-го, он, используя свой мобильный телефон, переписывался с членом военизированного подразделения «Мусульманский корпус "Кавказ"».

Эрих Коноков приобрел железнодорожный билет на поезд Москва—Минск, получил дальнейшие инструкции от своего адресата и собирался через Белоруссию попасть на Украину для участия в указанном военизированном подразделении.

Ранее Эрих Коноков уже был судим за публичные призывы к экстремистской деятельности через СМИ или интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Сейчас подозреваемый содержится в СИЗО УФСИН КБР.

Ольга Васильева, Пятигорск