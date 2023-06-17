Число погибших от затоплений в Херсонской области выросло до 29 человек

В Херсонской области от последствий разрушения Каховской ГЭС погибли 29 человек. Об этом сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. Ранее было известно о 25 погибших.

«Ситуация на вечер 17 июня. По мере схода воды во всех трех пострадавших районах в полном объеме развернута работа по ликвидации последствий стихии. Работаем, несмотря на циничные прицельные удары по спасателям и ремонтным бригадам. К сожалению, число погибших выросло до 29»,— написал Андрей Алексеенко в Telegram.

В Алешках погибли 12 человек, в Голой Пристани — 13, в Новой Каховке — четверо. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

Уровень воды в Каховском водохранилище после разрушения плотины Каховской ГЭС может вернуться в русло через два дня, 19 июня, говорил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Местные власти очищают воду в колодцах и скважинах, саперы занимаются разминированием — с водой в населенные пункты приплыли мины и боеприпасы.

Дамба Каховской ГЭС разрушилась по неизвестной причине 6 июня. По данным NYT, дамба разрушилась из-за взрыва изнутри. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве сооружений ГЭС. Вода затопила левый и правый берега Днепра. Только на левом берегу эвакуировали более 7,8 тыс. человек. Власти подконтрольной России Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС в 40 млрд руб., МЧС — в 1,2 млрд руб.

Анастасия Ларина