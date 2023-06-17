Африканская делегация представила Путину мирный план по Украине

Предложение африканских стран по урегулированию конфликта на Украины основано на десяти пунктах, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече делегации стран Африки с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что их инициатива нацелена именно на достижение мира.

«Мы бы хотели постараться послужить посредниками в достижении мира между Россией и Украиной в рамках этого конфликта. Мы бы хотели предложить вам десять пунктов»,— сказал президент ЮАР (цитата по «Интерфаксу»).

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую африканская делегация провела 16 июня, господин Зеленский обозначил ей ряд вопросов, рассказал Сирил Рамафоса. «Мы ответили ему, что проведем встречу с вами и на этой встрече также выслушаем вашу точку зрения по этой войне. Мы бы хотели выслушать вас с уважением по отношению к той точке зрения, которую вы выскажете»,— сообщил он.

По словам господина Рамафосы, авторы африканской мирной инициативы признают и другие идеи. «Наши предложения не должны вступать в конкуренцию с другими предложениями, которые были выдвинуты»,— заявил президент ЮАР.

Ранее свои мирные инициативы представляли Турция, Бразилия, Китай, сейчас ее продвигает Ватикан. Свои идеи высказывали также Индонезия и Камбоджа. Спецпредставитель Китая Ли Хуэй, в конце мая посетивший Киев, Москву и ряд европейских столиц, признал, что позиции сторон пока слишком далеки друг от друга, чтобы остановить боевые действия прямо сейчас. В ближайшее время в Москве ждут кардинала Маттео Дзуппи, который в рамках порученной ему папой римским миссии уже посетил Киев 5–6 июня.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Мария Федотова