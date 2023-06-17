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Коммерсантъ FM
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Рамафоса на встрече с Путиным выступил за окончание украинского конфликта путем переговоров

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страны Африки выступают за завершение украинского конфликта путем переговоров. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, который принял делегацию африканских стран в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце. Господин Путин, в свою очередь, поблагодарил представителей делегации за проявленную заинтересованность в поиске путей разрешения конфликта.

«Мы твердо уверены, что эта война должна быть завершена, конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и путем дипломатии. Война не может продолжаться вечно. Все войны должны завершиться в какой-то момент. И здесь мы для того, чтобы передать вам четкое послание о том, что мы бы хотели, чтобы эта война завершилась. Я говорю об этом, потому что война имеет негативные последствия для Африканского континента и других стран»,— заявил господин Рамафоса.

«Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулировании конфликта. Сразу же положительно откликнулись на ваше предложение провести переговоры по украинской проблематике. Знаю, что у вас есть конкретные идеи и предложения в данном контексте»,— сказал президент РФ.

«Хочу еще раз подчеркнуть: мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон»,— отметил Владимир Путин.

16 июня делегация семи африканских стран представила мирный план Владимиру Зеленскому на переговорах в Киеве. Президент ЮАР на пресс-конференции по итогам переговоров назвал десять основных составляющих мирного плана африканских стран.

При этом в плане нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими, но прописаны необходимость деэскалации с обеих сторон и гарантии безопасности для всех стран.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Мария Федотова

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