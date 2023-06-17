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Коммерсантъ FM
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Помощник Путина Мединский собирается в Ельцин-центр, который проверяют на иноагенство

Помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что он на следующей неделе собирается побывать в Ельцин-центре и осмотреть его экспозиции. Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что Минюст проверяет Ельцин-центр на предмет деятельности иностранного агента.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я был в Ельцин-центре, провел там несколько часов и планирую на следующей неделе зайти, посмотреть»,— сказал господин Мединский ТАСС в кулуарах ПМЭФ, когда его попросили прокомментировать проверку Ельцин-центра на статус иноагента. Он добавил, что пока ничего больше не может сказать по этому вопросу.

Ельцин-центр открыли в Екатеринбурге в 2015 году в рамках федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». В состав музея входит арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины.

Летом 2022 года в Ельцин-центре проводили проверку сотрудники центра «Э». По словам источника «Ъ» в силовых структурах, центр проверяли на информацию о распространении экстремистской литературы, которую до этого изъяли в офисе уральского отделения общества «Мемориал» (федеральная организация внесена в реестр иноагентов и ликвидирована, уральское отделение внесено в реестр иноагентов).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая тогда в защиту Ельцин-центра, говорил, что музей создан во исполнение федерального закона, а в его попечительский совет входят глава администрации Владимира Путина Антон Вайно и его первый зам Алексей Громов, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и он сам.

Подробнее — в материале «В Ельцин-центре ищут иноагента».

Анастасия Ларина

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