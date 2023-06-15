В Ельцин Центре ищут иноагента

Министерство юстиции России начало проверку Ельцин Центра в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента. Ее подробности и основания для нее не разглашаются. В Ельцин Центре спокойно отнеслись к проверке, подчеркнув, что оснований для включения в список иноагентов нет. Ранее Ельцин Центр неоднократно подвергался критике за свою деятельность, в том числе с призывом его закрыть. В прошлом году его работу проверяла прокуратура, но оснований для реагирования надзорное ведомство не нашло.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин Центр проверяют на связь с иностранными государствами

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ельцин Центр проверяют на связь с иностранными государствами

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

О проверке Ельцин Центра Минюстом рассказал заместитель министра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Сначала депутат от Свердловской области Андрей Альшевских спросил, есть ли возможность провести комплексную проверку и «раз и навсегда прекратить споры» о том, попадает деятельность Ельцин Центра под иностранного агента или нет. «Мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет»,— сообщил господин Свириденко. Подробности он не раскрыл, отметив лишь, что для проверки потребуется не меньше месяца. В рамках нее будут собраны материалы, подтверждающие либо опровергающие связь центра с иностранными государствами.

Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году в рамках федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». Занимается сохранением и изучением исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте событий 1990-х. В нем расположены музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины. Является одним из наиболее посещаемых культурных центров Екатеринбурга. Годовой бюджет в 2022 году составил более 600 млн руб., около половины из них — федеральный бюджет, остальное — пожертвования.

В Ельцин Центре спокойно отреагировали на заявление Олега Свириденко о начале проверки. В пресс-службе напомнили, что администрация организации ежегодно отчитывается перед попечительским советом, в который входят, в частности, глава администрации президента Антон Вайно, министр обороны России Сергей Шойгу, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Вся наша деятельность — и содержательная, и финансовая, осуществляется в строгом соответствии с ФЗ-68 “О центрах исторического наследия президентов РФ” и нашим Уставом. Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет»,— отметили в пресс-службе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают, что стало поводом для проверки Ельцин Центра. «С другой стороны, это в полномочиях Минюста. Нормальная работа ведомства»,— сказал он.

В октябре прошлого года проверку деятельности Ельцин Центра проводила прокуратура Свердловской области, получившая обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских. Одним из поводов стало публичное осуждение Ельцин Центром специальной военной операции (СВО) на Украине. Напомним, 25 февраля 2022 года Ельцин Центр призвал остановить военные действия на Украине, которые начались 24 февраля по решению президента Владимира Путина. «Это немыслимая беда для обеих стран и их народов. Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас, как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия»,— говорилось в заявлении. Позднее оно было удалено с сайта Ельцин Центра, как поясняли в организации, по требованию правоохранительных органов. Прокурорская проверка, по заявлению господина Альшевских, не нашла оснований для реагирования.

Ельцин Центр регулярно подвергается критике со стороны различных деятелей культуры, политиков и журналистов.

В прошлом году депутат Госдумы РФ, магистр телеигры «Своя игра» Анатолий Вассерман назвал его храмом тоталитарной секты либералов, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил заменить его на Центр патриотического воспитания.

Требовал закрыть Ельцин Центр и лидер свердловских коммунистов, вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев: «Послы недружественных государств проводят там встречи, иноагенты читают лекции, а мы, получается, все это спонсируем».

Со дня открытия Ельцин центр критикует председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. В частности, он был недоволен мультфильмом о правителях государства, который показывают в начале экспозиции музея Бориса Ельцина. «Это ужасающий мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, а свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял»,— указывал господин Михалков. Кроме того, он не скрывал возмущения по поводу того, что Ельцин Центр до сих пор не признали иноагентом. Певица Вика Цыганова на прошлой неделе заявила, что присутствие Ельцин Центра «разлагает Урал». По ее мнению, затраты на существование центра лучше направить на прибавку к зарплатам воспитательниц в детских садах.

В защиту Ельцин Центра не раз выступал губернатор Евгений Куйвашев, который подчеркивает, что учреждение создано в соответствии с федеральным законом, и оно «конечно, должно существовать».

По мнению юриста Георгия Краснова, вероятность, что Ельцин Центр будет признан иностранным агентом, невысока. «Иноагентом не может быть признано юридическое лицо, подконтрольное Российской Федерации. Учредителем центра является администрация президента России. Попечительский совет Центра возглавляет руководитель администрации президента, что имеет как прямое, так и косвенное влияние на правление центра»,— пояснил он.

Господин Краснов считает, что значение имеет особое правовое положение — «Центр исторического наследия президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий». «На него не распространяются многие обязанности, которые лежат на рядовых НКО. Особый статус юридического лица ограждает центр от конъюнктурных политических изменений и нападок отдельных публичных лиц»,— пояснил он.

Катерина Якушева