Минюст проверяет «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента

Минюст начал проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента, сообщил замминистра Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

«Потому что вот эти спекуляции на предмет того, что деятельность "Ельцин-центра", попадает она под иноагента, не попадает она под иноагента, осуществление деятельности, не деятельности, вся его внутренняя кухня... Если есть такая возможность, можно организовать и провести Минюстом комплексную проверку и раз и навсегда прекратить все эти споры?»,— спросил депутат госдумы Андрей Альшевских в ходе заседания.

«Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет»,— ответил господин Свириденко.

В «Ельцин-центре» «РИА Новости» сказали, что к проверке относятся спокойно, полагают, что оснований для объявления иностранным агентом нет.

Ельцин Центр в Екатеринбурге не раз подвергался критике. В июне прошлого года режиссер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков возмутился, что Ельцин Центр не признали иноагентом. Депутат Госдумы РФ, магистр телеигры «Своя игра» Анатолий Вассерман назвал Ельцин Центр храмом тоталитарной секты либералов, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил заменить объект на центр патриотического воспитания. О необходимости подправить идеологию Ельцин Центра заявлял и глава Совета поправам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.

Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году в рамках федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». В нем расположены музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины.

Катерина Якушева, Екатеринбург