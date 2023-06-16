Основные тезисы Владимира Путина в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2023

В пятницу, 16 июня, в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге прошло пленарное заседание ПМЭФ-2023 с участием президента России Владимира Путина. На нем также выступал президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Мероприятие началось ровно на час позже заявленного времени и продлилось почти три часа. «Ъ-СПб» собрал основные тезисы с выступления господина Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Рязанова / «Коммерсантъ» Фото: Екатерина Рязанова / «Коммерсантъ»

— Рост ВВП по итогам 2023 года ожидается около 1,5-2%. Безработица при этом составляет 3,3% — в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн жителей страны. Уровень бедности же составил 9,8%.

— С 1 июня 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%. По словам господина Путина, к 2030 году размер оплаты планируется увеличить в два раза.

— Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям в период действия моратория на наказания. Сам мораторий при этом будет продлен до конца 2024 года.

— Президент предложил не проверять бизнес, который не связан с рисками для жизни и окружающей среды.

— В России изучат вопрос введения льготного переходного режима налогообложения для бизнеса, который вырастает из малых и средних категорий.

— Господин Путин предложил внести изменения в уголовный кодекс и минимум в два раза повысить границы крупного и особо крупного имущественного ущерба.

— Президент предложил закрепить понятие «частичная занятость» в законодательстве и сохранить пособия по уходу за ребенком при подобной занятости.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в день пленарного заседания с участием президента РФ организаторы форума ограничили на площадке доступ к мобильному интернету, объяснив это «проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи».

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это связано с необходимыми мерами безопасности.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте