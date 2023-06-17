Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после пожара

Новочеркасская ГРЭС введена в работу на прежнюю мощность после пожара, сообщили в пресс-службе ТАСС компании. Возгорание произошло 14 июня на шестом энергоблоке ГРЭС.

«В Единую энергосистему России включены энергоблоки №1 и 4 Новочеркасской ГРЭС... Показатели сетевой загрузки соответствуют нормам, объект введен в работу на прежнюю мощность»,— рассказали в компании.

По данным местного МЧС, на станции горела кровля шестого энергоблока, площадь пожара составила около 200 кв. м, пострадали три человека. На время тушения пожара все блоки станции были отключены, а оставшиеся без электричества 364 тыс. потребителей были запитаны снова через несколько часов.

Подробности — в материале «Ъ» «ГРЭС подымила».

Лаура Кеффер