ГРЭС подымила

Произошедшая 14 июня авария на крупной ГРЭС в Новочеркасске, снабжающей энергию Ростовскую область, может не оказать существенного влияния на энергоцены, считают аналитики. На время тушения пожара все блоки станции были отключены, а оставшиеся без электричества 364 тыс. потребителей были запитаны снова через несколько часов. Ввод «Системным оператором» станций из холодного резерва для компенсации остановки Новочеркасской ГРЭС может даже привести к снижению цен в ближайшие дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новочеркасская ГРЭС

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Новочеркасская ГРЭС

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Пожар на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области 14 июня вряд ли окажет существенное долговременное влияние на оптовую цену электроэнергии в регионе. На станции, по данным местного МЧС, в 13:41 загорелась кровля шестого энергоблока, площадь пожара составила около 200 кв. м, к 16:26 мск пожар был потушен. На время тушения станция была полностью остановлена. Пострадали три человека.

После отключения энергоблоков Новочеркасской ГРЭС цена на электроэнергию на балансирующем рынке (БР) в Ростовской области в 16–17 часов мск составила более 2,9 тыс. руб./1 МВтч, кратковременно увеличившись примерно на 1 тыс. руб., отмечают в аналитической компании «СКМ Маркет Предиктор». Затем цены на БР пошли вниз. Цены на рынке на сутки вперед (РСВ) в Ростовской области на 15 июня, по данным «Администратора торговой системы», выросли на 13,8%, до 1,66 тыс. руб. за 1 МВт•ч. В целом в первой ценовой зоне рост составил 3%, до 1,546 тыс. руб.

«Станция несла нагрузку в 790 МВт, а объем горячего резерва в ОЭС Юга составляет 900 МВт, чего должно хватить для компенсации выпадающих энергоблоков. "Системный оператор", скорее всего, начнет разворот оборудования из холодного резерва, объем которого в ОЭС Юга составляет 3,8 ГВт, а в первой центовой зоне — 21,9 ГВт. Пуски станций из холодного резерва могут привести даже к снижению цен, как было в 2009 году после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, когда "Системный оператор" запускал взамен станции большой объем ТЭС»,— считают аналитики «СКМ Маркет Предиктор».

Новочеркасская ГРЭС — одна из крупнейших тепловых станций на юге РФ и вторая по величине в Ростовской области после Ростовской АЭС. Входит в ОГК-2 (принадлежит «Газпром энергохолдингу»). Установленная электрическая мощность — 2,25 ГВт. Состоит из девяти блоков, работающих на газе и угле.

В момент аварии в работе было четыре блока. Их отключение привело к нарушению электроснабжения в Новочеркасске и Ростове-на-Дону: по оценке администрации Ростовской области, с перебоями столкнулись 364 тыс. потребителей. В «Системном операторе» сообщили, что «в энергосистеме реализованы необходимые схемно-режимные мероприятия, обеспечивающие возможность увеличения перетоков мощности в энергорайон, где расположена Новочеркасская ГРЭС». К 17:20, по данным «Системного оператора», все потребители были подключены.

Причиной аварии, по данным МЧС, стал «выброс газовоздушной смеси с последующим горением во время плановых работ». Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что информация о взрыве перед началом пожара на ГРЭС не подтверждается.

В последние месяцы украинские беспилотники неоднократно атаковали промышленные объекты на юге РФ, в том числе НПЗ в Ростовской области и Краснодарском крае.

Пока неясно, как быстро ГРЭС сможет запустить остановленные энергоблоки, кроме шестого, который мог пострадать в результате пожара. В ОГК-2 сообщили, что проводят обследование инфраструктуры и оборудования и «по его результатам, которые рассчитываем получить в кратчайшие сроки, будет принято решение о возобновлении работы ряда энергоблоков станции». Василий Голубев заявил 14 июня, что «ввод в эксплуатацию отключенных энергоблоков будет проводиться поэтапно в круглосуточном режиме».

Полина Смертина