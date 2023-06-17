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Коммерсантъ FM
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Минпросвещения: серебряные медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ

Выпускники с серебряными медалями могут получить дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, министерство уже прорабатывает такую возможность.

Серебро будут выдавать при наличии одной-двух четверок в аттестате. «Сегодня мы прорабатываем возможности дополнительные и баллы к ЕГЭ за серебряные медали. К сентябрю мы эту работу завершим»,— сказал господин Кравцов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

С 2014 года на федеральном уровне в России серебряные медали не вручают, но регионы имеют право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся. Минпросвещения анонсировало возвращение серебряных медалей в школы с 2023/2024 учебного года. Ведомство также уверяет, что вносить серьезные изменения в ЕГЭ в следующем году не планируется.

Лаура Кеффер

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