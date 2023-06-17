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Коммерсантъ FM
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Глава Минпросвещения Кравцов: серьезных изменений в ЕГЭ в 2024 году не будет

В 2024 году не планируется серьезных изменений в технологии и содержании единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что, если в ЕГЭ решат внести изменения, об этом объявят до 1 сентября.

«Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет. Здесь тоже для нас важна стабильность, чтобы школьники заранее понимали правила сдачи ЕГЭ»,— пояснил министр в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что в ближайшие 10 лет ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения, но такая форма оценки может расшириться за счет информации о выпускниках школ. Господин Музаев допускал отмену ЕГЭ при наличии альтернативы, но в целом счел такую идею популистской.

Лаура Кеффер

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