Сальдо считает, что для присоединенных регионов надо создать отдельный федеральный округ

Для присоединенных к России регионов должен быть создан отдельный федеральный округ, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он назвал такой вариант целесообразным, но уточнил, что есть «различные варианты развития организационной структуры».

«На мой взгляд, конечно же, наверное, было бы целесообразно в дальнейшем, судя по логистической, транспортной близости, законодательству особого (экономического.— "Ъ") режима, который сейчас будет вводиться, создать новый округ. Но решение будет приниматься президентом и правительством»,— сказал он в интервью «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В этих четырех регионах действует военное положение. В ДНР и ЛНР сохраняются прежние структуры правительств и парламенты, в которых пока нет российских партий. В мае 2023-го господин Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территории, где действует военное положение. Выборы там пройдут в сентябрьский единый день голосования.

Подробности — в материале «Ъ» «Волеизъявление в свободной форме».

Лаура Кеффер