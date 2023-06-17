Брянский губернатор Богомаз сообщил об отражении атаки БПЛА на станцию «Дружба»

Подразделения ПВО ночью 17 июня отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», утверждает губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, уничтожены три беспилотника самолетного типа. Инцидент произошел в Новозыбковском городском округе.

В мае «Транснефть» сообщала о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. Были обстреляны три пустых резервуара для хранения нефтепродуктов, никто не пострадал. В конце того же месяца два беспилотника атаковали станцию нефтепровода «Дружба» в Тверской области, пострадавших также не было.

Лаура Кеффер