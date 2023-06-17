Бизнесу пообещали облегчение

Президент России Владимир Путин пообещал бизнесу существенные регуляторные послабления. Выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, президент заявил, что большинство предприятий нужно освободить от всех инспекций. Проверять следует лишь бизнес, который может причинить вред гражданам или экологии. Кроме того, глава государства выступил за повышение порога крупного и особо крупного ущерба по некоторым статьям. “Ъ FM” решил узнать настроения предпринимателей после речи президента. С подробностями — Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

От большинства плановых проверок бизнес уже освободили на восемь лет. Такое постановление в марте 2023 года выпустило правительство. Исключения сделали лишь для объектов высокого и чрезвычайно высокого риска. К последним, например, относятся любые образовательные и некоторые социальные учреждения.

Однако о запрете еще и внеплановых проверок речи никогда не шло. Теперь президент настаивает и на такой мере. Он предлагает придать визитам надзорных органов профилактический характер. В таком случае, если ведомства выявят нарушения, они смогут выносить лишь предписания об их устранении. Такой подход гораздо эффективнее, полагает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова:

«Сами условные пожарные или санитарные врачи знают не все требования. Как предприниматель может во всем этом разбираться? Вы придите, подскажите, научите, дайте документы, составьте акт. И если бизнесмен злостно уклоняется от исправления ошибок, тогда нужно включать наказание».

При этом малый и средний бизнес планово не проверяли еще в прошлом году — действовал мораторий. Продолжали контролировать, судя по заявлениям властей, лишь «небольшой перечень объектов». На деле список оказался довольно существенным, сетовали предприниматели. Поэтому ко многим пожарные и санитарные инспекции продолжали заезжать с завидной регулярностью. Еще и в рамках внеплановых проверок. Хотя достаточно было всего одного визита, считает основатель сети барбершопов Topgun Алексей Локонцев:

«По сути, когда точка открывается, сразу можно понять, есть ли какие-то нарушения по нормам СЭС. Сами хозяева, чтобы клиент к ним шел, следят за чистотой и за всеми нормами. В нашей стране ничего долго не бывает, поэтому хорошо, что хоть какое-то время мы поживем без этих проверок».

Вопрос в том, не будут ли бизнесмены, работающие в сером сегменте экономики, злоупотреблять послаблениями. С одной стороны, следить за этим теперь могли бы правоохранители. Но с другой, они стали наносить визиты бизнесу слишком часто, сказал Владимир Путин. Поэтому он предложил Генпрокуратуре законодательно закрепить, что проверки могут проводить лишь профильные ведомства. Впрочем, справляться с контролем могут и отраслевые ассоциации, говорит владелец «Дымовского колбасного производства» Вадим Дымов:

«Силовики уж точно не нужны в бизнесе, его должна проверять налоговая. А все остальное — это просто жесткие проверки внутри организации, бизнеса, союзов, систем, которые занимаются качеством. Я считаю, что это все контролируется внутри гораздо качественнее, чем государственным ресурсом, потому что у нас разные интересы. У предпринимателя интерес — строить бизнес, а у государства — ставить палочки и отчитываться перед начальством».

Ответ на вопрос, не создаст ли самоконтроль в рамках ассоциаций почву для лоббизма, бизнес не дал. Для предпринимателей, к слову, подготовили и еще одно послабление. Президент поручил минимум в два раза повысить порог крупного и особо крупного ущерба по статьям, не связанным с хищениями. Теперь за многие нарушения, по которым раньше грозила уголовная ответственность, будут наказывать по Административному кодексу.

Особенно важно такое изменение, по словам главы государства, для нарушителей авторских прав. Поскольку сейчас многие иностранные компании «сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги». Еще и с учетом инфляции изменения действительно назрели, уверен управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов:

«Раньше крупный размер считался 100 тыс. руб., особо крупный — 1 млн руб. Эти положения вводились достаточно давно, им более 10 лет. Например, незаконное использование ПО подпадает под данную статью. А любое более или менее приличное приложение стоит больше 100 тыс. руб.. Если организация использует какое-то корпоративное ПО, его стоимость доходит и до 1 млн руб. Привлекать именно к уголовной ответственности предпринимателей за то, что они используют нелегальный софт, наверное, не очень целесообразно. По сути, здесь нужен некий пересмотр уголовного законодательства с учетом инфляции за 10 лет».

Но есть один нюанс. Почти такие же пункты Владимир Путин озвучивал на прошлом ПМЭФ. Реализовали их так, что в этом году пришлось повторяться.

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