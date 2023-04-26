Проверки без правил

Генпрокурор Игорь Краснов предложил ввести правила проверки бизнеса со стороны полиции. По его словам, мораторий, который продлило правительство, не касается МВД. Полицейские проводят проверки и в итоге возбуждают административные производства. За последние два года составлено больше 65 тыс. таких протоколов, заявил генпрокурор, выступая с докладом в Совете федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как проверки полиции влияют на бизнес? Руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский говорит, что полномочия МВД практически не ограничены: «Любое заявление, даже которое напишут через портал анонимно, МВД должно отработать. Допустим, у вас есть точка общепита, кто-то написал, что у вас работают без соответствующего разрешения.

Полицейские выезжают и "кошмарят" эту бедную точку общепита — проверяют абсолютно все, а не только то, что было в жалобе. Тем самым они дестабилизируют деятельность компании. При этом найти в любой сфере бизнеса какие-либо нарушения не проблема. МВД имеет право привлекать сторонние государственные организации, а также заводить материалы проверки и в дальнейшем перепроверять то, что заметило.

Расширение сферы проверки происходит так: по оперативным данным у вас находят гастарбайтеров. Кроме того, в заявлении было написано о том, что люди получили тяжкий вред в связи с отравлением, поэтому решается вопрос о проведении совместной проверки с Роспотребнадзором. Еще они увидели, что нет огнетушителя, поэтому необходимо позвать сюда МЧС. В связи с этим придется либо составлять протокол, либо решать вопрос как-то по-другому».

Краснов заявил, что обратился к президенту с предложением регламентировать полицейские проверки бизнеса. Конкретных мер он не назвал. Их можно ограничить по времени или по сфере компетенции МВД, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова:

«Мы прошли путь, когда ограничивали, допустим, проверки налоговой инспекции по срокам. Это дало свой результат.

В данном случае можно ограничить проверки по масштабам. Так, если пришли по заявлению, что в том или ином месте работают лица без регистрации, это не значит, что полиция начинает проверять всю хозяйственную деятельность. Какое это имеет отношение непосредственно к объекту проверки? Никакого.

Вы, пожалуйста, проверьте кадровые документы, посмотрите, принят или не принят на работу, происходит начисление зарплаты или нет. Зачем вам запрашивать весь объем, отгрузки, поставщиков? Конечно, нужно ставить такие шлюзы, чтобы сужать эту область. А если вам захотелось и вы, вероятно, подозреваете нарушение, тогда как-то обосновывайте».

Мораторий на плановые проверки ввели в прошлом году. В МВД тогда заявили, что отменили все подобные мероприятия, кроме тех, которые касаются вопросов безопасности. В середине марта премьер Михаил Мишустин продлил мораторий до 2030 года.

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Илья Сизов