Предприниматели просят ясности

Предприниматели попросили президента Владимира Путина составить список критериев дробления бизнеса. Это один из пунктов, перечисленных в докладе главе государства о ключевых проблемах делового сообщества в условиях санкций. Документ для Кремля подготовил бизнес-омбудсмен Борис Титов, предложив, в частности, сформулировать и нормативно закрепить признаки взаимозависимости и подконтрольности налогоплательщиков, то есть критерии так называемого дробления бизнеса, уточняет РБК. Такая схема законом не запрещена, но в последнее время сложилась практика, когда подобный подход рассматривается как нелегальный уход от налогов.

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Главными в таком списке критериев станут два признака — незаконная налоговая экономия и наличие одного человека, контролирующего все субъекты схемы, пояснил адвокат, партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов:

«Нужно понять, с какой целью производилась такого рода реструктуризация бизнеса. И далее если предприниматель, как правило, именно на нем лежит бремя доказывания, сможет объективно объяснить причины, что это было сделано для разумного ведения бизнеса, то тогда он не должен привлекаться к ответственности. Но если каких-то веских обоснований он не представит и будет ясно видно, что единственной целью дробления было получение именно налоговой выгоды, то в такой ситуации такой интерес не подлежит правовой защите.

Вместе с тем существуют критерии рисков, по которым определяются компании, попадающие в план проверки ФНС.

Если это организация с какими-то небольшими оборотами, то, скорее всего, через крупную ячейку сетей, которые расставят налоговые органы, она пройдет. Можно ли такие кейсы обнаружить? Ну только если решили проверить данное конкретное юрлицо. При этом определяется цель, и дальше самый простой вариант — изучение банковских операций. По их цепочке можно выявить все эти связи. Поймать просто так вряд ли получится, только если есть соответствующий сигнал».

Между тем, как рассказал глава ФНС Даниил Егоров, выступая на Всероссийской конференции уполномоченных по правам предпринимателей, ведомство уже неоднократно пыталось кодифицировать понятие «дробление бизнеса». Для этого привлекали экспертов, изучали зарубежный опыт, но все сводится только к одному — исходить нужно из принципа взаимозависимости. «Если под тобой есть "зонтик" компаний, неважно, кто и чем занимается, мы смотрим через собственность»,— уточнил Даниил Егоров.

Кроме того, глава налоговой службы убежден, что закрепление перечня признаков — это не панацея. С этим согласны и другие эксперты. Все необходимые ориентиры уже есть в законах и актах, а жесткая кодификация только навредит и бизнесу, и налоговой службе, объяснил председатель московской коллегии адвокатов «Фокин и партнеры» Владимир Фокин:

«Все эти правила уже опубликованы в судебной практике, в многочисленных выступлениях. Для налогового специалиста никаких неясностей тут нет.

Приходит бизнесмен и говорит, что у него есть два-три-четыре предприятия, для которых применяется упрощенный режим налогообложения. Задаешь вопрос: "А почему именно так бизнес разделен?" И если в ответ слышишь, что одна компания занимается маркетингом, другая — логистикой, а третья —торговлей, то вопрос нет, это разные бизнес-процессы. И налоговый инспектор тоже просто так сдуру наскакивать-то не будет. А если у предпринимателя объяснение для дробления только одно — чтобы платить меньше налогов, тогда он сразу оказывается в зоне риска.

От того, что это все будет прописано на бумаге, на мой взгляд, мало что изменится. Не зря до сих пор этого нет, потому что это всегда принципы. Бизнес всегда гибче, чем формулировка в законе. А мы рискуем получить обратный результат. То есть законодатели перечислят формальные признаки, дальше начнется эпопея с обкатыванием этой практики, и мы лет пять-шесть будем сталкиваться с тем, что не всегда правильно этот закон применяется, будет рождаться судебная практика. Она дойдет до Верховного и Конституционного суда, которые станут давать свои разъяснения.

Но чем они руководствуются при выработке разъяснений, смысла и вообще правил применения той или иной нормы? Здравым смыслом, принципами и целями. Вот почему мы сразу не можем этого сделать? Зачем нам усложнять себе жизнь?».

Дискуссию о легальности схемы дробления бизнеса вновь началась после проверок отчетности крупных блогеров и коучей. Выяснилось, что многие из них намеренно оформляли множество мелких компаний, доходы которых укладывались в нормы, подходящие для упрощенного налогообложения — это около 250 млн руб. в год. В таком случае предприниматель имеет право использовать пониженную ставку налога в 6%.

Самым крупным недобросовестным налогоплательщиком оказалась блогер Елена Блиновская, которую обвинили в неуплате более 900 млн руб., а также в легализации денег на сумму свыше 43 млн руб.

Как сообщается, проверки Блиновской, блогера Лерчек и других были инициированы с подачи предпринимателя Андрея Ковалева. О том, что он писал запросы в правоохранительные органы, бизнесмен сам рассказал в интервью.

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Светлана Белова