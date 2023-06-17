Минэнерго поддерживает легализацию майнинга

Минэнерго выступает за легализацию майнинга в России и введение налогообложения для майнеров, заявил замглавы министерства Павел Сниккарс. По его словам, Минэнерго предусмотрит ряд ограничений, чтобы не строить для майнеров большое количество генерирующих мощностей, «за которые заплатит вся страна».

«Мы хотим, чтобы майнеры как категория потребителей были определены. Надеемся, что появится и налогообложение у данной категории потребителей. Нам важно, чтобы мы смогли их идентифицировать, и мы понимаем, что для них придется вводить определенные особенности регулирования»,— сказал господин Сниккарс ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

В ноябре 2022 года в Госдуму внесли законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу. Принятие этого закона должно перевести майнинг в правовое поле. В Госдуме планировали легализовать криптовалюту в России в качестве финансового продукта в 2023 году. Ответственной за ее регулирование может стать Федеральная налоговая служба.

О рынке криптовалют в РФ — в материале «Ъ FM» « Крипту пустили за границу».

Лаура Кеффер