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Коммерсантъ FM
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«Росэнергоатом» проработал несколько вариантов пополнения воды в системе охлаждения ЗАЭС

В Запорожской АЭС проработаны альтернативные возможности для пополнения водой системы охлаждения станции при необходимости, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» (входит в «Росатом») Ренат Карчаа. Среди прочего рассматривается бурение артезианских скважин и передвижные насосные станции.

«Нами проработаны несколько альтернативных возможностей пополнения системы охлаждения, если возникнет необходимость. Эта работа уже организована и достаточно быстро будет реализована»,— сказал господин Карчаа журналистам («РИА Новости»).

Советник гендиректора «Росэнергоатома» отметил, что сейчас необходимости в использовании дополнительных источников для пополнения водой гидросистемы ЗАЭС нет. По его словам, ситуация находится под контролем специалистов АО «Эксплуатирующая организация ЗАЭС».

Вопрос о безопасности на ЗАЭС вновь поднялся после разрушения Каховской ГЭС. Основной источник «внешней воды» для станции — собственный пруд-охладитель, который соединен с Каховским водохранилищем продувочным каналом для циркуляции воды и наполнения. Международное агентство по атомной энергии считает, что после разрушения ГЭС воды в пруду достаточно для безопасной работы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «На атомной станции сойду».

Леонид Уварчев

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