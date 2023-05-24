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Коммерсантъ FM
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«Магнит» притянулся в третий эшелон

Почему компания потеряла позиции на Мосбирже

Акции «Магнита» потеряли 5% стоимости — компанию обвинили в нарушении стандартов корпоративного управления. С официальным заявлением выступила Мосбиржа. Теперь бумаги эмитента переведут из первого в третий эшелон. Ведущие инвестдома заявили, что это серьезный удар по привлекательности актива, хотя формально суть претензий не раскрывается. Одна из версий — отсутствие отчетности, которую по итогам прошлого года компания до сих пор не раскрыла.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Но есть и другие догадки, рассказала старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова: «Требования биржи опубликованы на сайте, то есть это не секрет. Часть про корпоративное управление касается в целом истории про совет директоров, то есть как минимум он должен быть. Может быть, эта ситуация связана с тем, что годовое собрание в прошлом году, на котором должен был переизбраться совет директоров, не состоялось из-за отсутствия кворума, и повторное заседание тоже не было созвано.

Я не думаю, что здесь вопрос касается отчетности, потому что указания на это нет в комментарии биржи. Кроме того, ряд компаний не публикуют сейчас данные с согласия регулятора.

Но тот факт, что компания не публиковала отчетность за последние полгода, как минимум усиливает восприятие рисков инвестиций в акции ритейлера».

«Магнит» не раскрывал данные о своем финансовом положении, однако регулярно делился планами. Так, например, сеть анонсировала запуск новых дискаунтеров и нескольких магазинов непродовольственных товаров. В «Газпром Инвестициях» называли «Магнит» одним из самых любимых ритейлеров на рынке.

Как «Магнит» запасается выпечкой

Как «Магнит» запасается выпечкой

Однако теперь профессиональным участникам придется выйти из его капитала, уверен глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «У ритейлера критически сокращается круг потенциальных инвесторов. Сейчас принято считать, что все игроки на бирже в России — это физлица. Я с этим согласиться не готов, потому что у нас есть управляющие компании, и вот для них бумага становится более или менее запрещенной.

"Магнит" не мог не знать, что будет отправлен на третий уровень листинга, то есть он допускал нарушения с учетом того, что первый список покинет.

Вместе с тем из состава индекса Мосбиржи компания не уйдет. У нас там есть "Сургутнефтегаз", который тоже в третьем листе торгуется. Так что это значит лишь то, что ликвидность станет ниже, круг покупателей сузится, и самое важное — компания не делает ставку на рост своей капитализации. Это говорит о том, что в этой игре частный инвестор лишний.

Как живет ритейл в эпоху перемен

Как живет ритейл в эпоху перемен

Что касается устранения нарушений, то это вопрос доброй воли. Захотят — вернутся, захотят — не вернутся. У меня есть предположение, что основная масса российских компаний пренебрежительно относятся к фондовому рынку по банальной причине — он перестал быть источником привлечения капитала.

Как привлекать финансовые ресурсы на замкнутом рынке ценных бумаг, для меня загадка. Можно прийти в банк и получить деньги дешевле. Это, к сожалению, тенденция, которую мы будем наблюдать и за пределами "Магнита". То есть фондовый рынок как технологичный способ привлечения капитала во многом оставлен в прошлом».

Компании из третьего уровня листинга также недоступны для широкого круга инвесторов, для того, чтобы совершать с ними операции, неквалам придется пройти тестирование. Падение стоимости бумаг происходило на повышенных оборотах, максимальных с 20 апреля. А сами котировки отыграли весь рост, накопленный с начала этого года.

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Иван Якунин

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