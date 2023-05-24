«Магнит» притянулся в третий эшелон

Акции «Магнита» потеряли 5% стоимости — компанию обвинили в нарушении стандартов корпоративного управления. С официальным заявлением выступила Мосбиржа. Теперь бумаги эмитента переведут из первого в третий эшелон. Ведущие инвестдома заявили, что это серьезный удар по привлекательности актива, хотя формально суть претензий не раскрывается. Одна из версий — отсутствие отчетности, которую по итогам прошлого года компания до сих пор не раскрыла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Но есть и другие догадки, рассказала старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова: «Требования биржи опубликованы на сайте, то есть это не секрет. Часть про корпоративное управление касается в целом истории про совет директоров, то есть как минимум он должен быть. Может быть, эта ситуация связана с тем, что годовое собрание в прошлом году, на котором должен был переизбраться совет директоров, не состоялось из-за отсутствия кворума, и повторное заседание тоже не было созвано.

Я не думаю, что здесь вопрос касается отчетности, потому что указания на это нет в комментарии биржи. Кроме того, ряд компаний не публикуют сейчас данные с согласия регулятора.

Но тот факт, что компания не публиковала отчетность за последние полгода, как минимум усиливает восприятие рисков инвестиций в акции ритейлера».

«Магнит» не раскрывал данные о своем финансовом положении, однако регулярно делился планами. Так, например, сеть анонсировала запуск новых дискаунтеров и нескольких магазинов непродовольственных товаров. В «Газпром Инвестициях» называли «Магнит» одним из самых любимых ритейлеров на рынке.

Однако теперь профессиональным участникам придется выйти из его капитала, уверен глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «У ритейлера критически сокращается круг потенциальных инвесторов. Сейчас принято считать, что все игроки на бирже в России — это физлица. Я с этим согласиться не готов, потому что у нас есть управляющие компании, и вот для них бумага становится более или менее запрещенной.

"Магнит" не мог не знать, что будет отправлен на третий уровень листинга, то есть он допускал нарушения с учетом того, что первый список покинет.

Вместе с тем из состава индекса Мосбиржи компания не уйдет. У нас там есть "Сургутнефтегаз", который тоже в третьем листе торгуется. Так что это значит лишь то, что ликвидность станет ниже, круг покупателей сузится, и самое важное — компания не делает ставку на рост своей капитализации. Это говорит о том, что в этой игре частный инвестор лишний.

Что касается устранения нарушений, то это вопрос доброй воли. Захотят — вернутся, захотят — не вернутся. У меня есть предположение, что основная масса российских компаний пренебрежительно относятся к фондовому рынку по банальной причине — он перестал быть источником привлечения капитала.

Как привлекать финансовые ресурсы на замкнутом рынке ценных бумаг, для меня загадка. Можно прийти в банк и получить деньги дешевле. Это, к сожалению, тенденция, которую мы будем наблюдать и за пределами "Магнита". То есть фондовый рынок как технологичный способ привлечения капитала во многом оставлен в прошлом».

Компании из третьего уровня листинга также недоступны для широкого круга инвесторов, для того, чтобы совершать с ними операции, неквалам придется пройти тестирование. Падение стоимости бумаг происходило на повышенных оборотах, максимальных с 20 апреля. А сами котировки отыграли весь рост, накопленный с начала этого года.

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Иван Якунин