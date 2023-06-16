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Коммерсантъ FM
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«Сбер» наладил механизм возврата клиентам переведенных мошенникам денег

Сбербанк запустил проект по возврату клиентам денег, которые они перевели мошенникам. Банк уже вернул такие денежные средства нескольким сотням клиентов, заявил ТАСС зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам господина Кузнецова, возврат средств мошенников — это трудоемкий процесс, гражданин должен обратиться в суд и собрать доказательную базу, что операция была мошеннической. «Я не помню ни одного случая, чтобы за 10 дней удавалось решить это. Мы для себя нашли возможность построить несколько по-другому процесс возврата этих денег»,— заявил он.

В интервью «Ъ FM» Станислав Кузнецов заявил, что «Сбер» проделал колоссальную работу, чтобы защитить клиентов от мошенников. В частности, по его словам, банк создал систему мониторинга мошеннических операций, которая защищает клиентов с эффективностью 99,6%.

15 июня Банк России предложил разрешить жертвам мошенников подавать в полицию заявления через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков. Ранее зампред правления Сбербанка сообщил, что в текущем году число попыток телефонного мошенничества в отношении россиян достигло 8,6 млн в сутки по сравнению с 5 млн в 2022-м.

Эрдни Кагалтынов

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