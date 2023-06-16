«Мы проделали колоссальную работу, чтобы защитить наших клиентов от мошенников»

Почему «Сбер» занялся строительством? Какие объекты и где планирует сдать компания? Как изменилось поведение кибермошенников? И что делать клиентам, чтобы не стать их жертвами? На эти и другие вопросы экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову ответил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

— Я понимаю, что вы в первую очередь в «Сбере» занимаетесь кибербезопасностью, но хочется начать с темы недвижимости, собственного строительства Сбербанка. Какие объекты сейчас у вас в центре внимания, что вы развиваете, как в этом отношении строится ваш бизнес?

— В строительстве Сбербанк занимается развитием своей собственной инфраструктуры. Мы продолжаем строить нашу штаб-квартиру на пересечении Третьего кольца и Кутузовского проспекта в Москве, сейчас строится пятый корпус. В настоящее время уже около 23 тыс. сотрудников «Сбера» работают в этой локации. Мы ожидаем, что с вводом нового корпуса их численность увеличится на 2-3 тыс. человек.

Кроме этого, мы продолжаем строить инфраструктуру вокруг нашего нового курорта, который называется «Манжерок». Буквально несколько недель назад здесь был запущен премиальный пятизвездочный отель, с 1 июня начались «мягкие» продажи - как говорят люди, близкие к гостиничному бизнесу. Курорт находится на Горном Алтае, у которого есть множество уникальных достоинств, и, конечно же, главные ценности — это чистейший воздух и невероятная природа. Мы развиваем «Манжерок», как всесезонный курорт, при этом сейчас гостей, которые прибывают к нам в летнее время, больше, чем зимой. Очевидно, ситуация изменится, потому что мы фактически запустили горнолыжный курорт, который точно будет отличной альтернативой курорту в Красной Поляне. И у нас есть все основания считать, что «Манжерок» станет одним из новых ярких международных курортов горнолыжного направления.

Мы продолжаем строить нашу инфраструктуру и в месте, которое называется Рублево-Архангельское, это буквально 2 км от кольцевой дороги Москвы. Это уникальный проект, потому что мы на территории 360 га строим фактически «умный» город — «СберСити». В этом городе применяются самые современные технологии строительства. Но самое главное, там будет совершенно иная концепция, которую мы называем «живешь и работаешь». В «СберСити» будет возможность проживать в разных типах домов — многоквартирных, бизнес, люкс. Помимо этого, будет представлен маленький коттеджный поселок. Но немаловажно, что там будут и очень комфортные места для работы. Мы планируем построить около 4 млн кв. м в самое ближайшее время. Те, кто перемещается по Новорижскому шоссе, уже сейчас могут видеть быстрорастущие кварталы. Примерно через три месяца мы планируем первое заселение в новые дома.

— А какова маржинальность этого бизнеса для банка? Все-таки это немножко непрофильная работа.

— Это абсолютно непрофильный бизнес, мы не занимаемся строительными проектами, как девелопментом с точки зрения зарабатывания денег. «СберСити» в Рублево-Архангельском — это в первую очередь наша собственная инфраструктура, новый проект, который воплощает в себе новые смыслы, содержания. Мы применяем здесь умные технологии: цифровизацию, искусственный интеллект, роботизацию. Здесь будут сосредоточены удобные офисные помещения, и ряд наших дочерних компаний планирует переехать в эти локации.

В «СберСити» будут школы и детские сады нового уровня. Мы первыми в России будем строить гериатрический центр нового поколения — по сути, это дом престарелых, но уровня гостиницы 5 звезд. В нем будут созданы все условия для комфортного местонахождения, развития, работы, времяпрепровождения пожилых людей.

— Теперь вернемся к вашему профилю — к кибербезопасности. Герман Греф сказал, что число случаев мошенничества резко выросло в последнее время. Насколько наше население готово к такому налету, к такой активности злоумышленников? Насколько ваша структура способна противостоять такому давлению?

— Вопросы кибербезопасности в последнее время стали особенно актуальны, и мы смело обсуждаем тот факт, что проблема есть. Если сравнивать год к году, уровень телефонного мошенничества увеличился в 1,7 раз и возрос до цифры 8,6 млн мошеннических звонков в сутки. Каких-то принципиально новых видов телефонного мошенничества мы не фиксируем, но видим разные сценарии. Они могут быть очень тонко настроенными, психологически сложными, с использованием так называемых «многоходовок», с убеждением членов семей, с приглашением трудоустроиться на какую-то якобы высокооплачиваемую работу. Но в конце каждого сценария, конечно же, будет вопрос о передаче банковских реквизитов и попытка похитить деньги. Телефонное мошенничество сегодня доминирует среди всех киберпреступлений и достигло 95-96% в их общем числе.

— Как нужно себя вести, когда звонят злоумышленники? Например, говорят, что они из Сбербанка.

— Во-первых, Сбербанк всегда звонит с номера 900, который не может быть подделан. Во-вторых, если звонят с незнакомого номера, и вы отвечаете, но обсуждаете тему, связанную с банковскими реквизитами, либо вам говорят, что вы должны вернуть кредит или вам необходимо помочь следователю, или перевести деньги на какой-то резервный, безопасный счет — во всех этих случаях надо положить трубку, позвонить в банк по официальным номерам телефонов и убедиться, что это мошенники.

Также, если посмотреть на развитие мошенничества, то можно увидеть, что раньше, три-четыре года назад, преступники просто воровали деньги. Чуть позже, через год, к этому стали добавлять принуждение взять кредит и его перевести якобы для возврата, но уже на бандитский счет, в итоге люди теряли и деньги, и полученный кредит. Чуть позже мошенники начали вынуждать продавать жилье, то есть люди стали терять собственную недвижимость. Чуть более полугода назад появился новый тренд — телефонные мошенники убеждают жертву совершить какой-то преступный акт, например, поджечь административное здание, купить ящик с салютом, принести в банк, поджечь и создать проблему. Все это снимается на видео. Мошенники обещают за это погасить кредиты жертв. Конечно, это обман, но психологически люди находятся под таким давлением, что вынуждены выполнять эти действия. Лучше положить трубку телефона, не продолжать разговор на любой стадии.

При этом я с позиции одного из руководителей «Сбера» могу сказать о том, что мы, конечно же, проделали за последние несколько лет колоссальную работу по технологическим преобразованиям, чтобы защитить наших клиентов от мошенников. Мы проводим активную работу с нашими партнерами и коллегами из различных государственных структур, и эта работа включает предложения по изменению законодательства. Мы активно участвовали во внесении изменений в законы, прежде всего в закон «О связи», договорились со всеми крупнейшими операторами связи объединить наши платформы, которые занимаются выявлением мошенничества, в единый автоматизированный комплекс. И мы уже научились при поступлении звонка мошенника на уровне робота блокировать любую возможную трансакцию. По сути, мы в «Сбере» создали собственную отечественную систему фрод-мониторинга — это большая технологическая платформа, которая в автоматическом режиме защищает наших клиентов. Важно, что показатель эффективности у этой платформы сегодня лучший в мире — 99,6%.