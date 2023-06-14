Сбербанк зафиксировал рост числа попыток телефонного мошенничества в отношении россиян до 8,6 млн в сутки

В 2023 году число попыток телефонного мошенничества в отношении россиян достигло 8,6 млн в сутки против 5 млн в 2022-м. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Основная угроза — это телефонное мошенничество, доля которого в общем объеме кибермошенничества составляет 90%. Да и количество попыток телефонного мошенничества растет: в 2022 году число таких попыток в отношении граждан России достигло 5 млн в сутки, а сегодня это уже 8,6 млн в сутки»,— сказал господин Кузнецов «РИА Новости».

По его словам, самой популярной схемой мошенничества по-прежнему остается схема с переводом или взносом на «безопасный счет». По оценкам Сбербанка, на нее приходится свыше 77% попыток мошенничества. Станислав Кузнецов пояснил, что распространенными уловками в рамках этой схемы являются звонок от имени службы безопасности о смене финансового номера, оформление кредита на клиента и попытка снять денег у него.

О борьбе с телефонным мошенничеством в России — в материале «Ъ» «Белоруссия и Россия выступят единым фродом».

Олеся Павленко