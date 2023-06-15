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Коммерсантъ FM
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Центробанк предложил разрешить россиянам подавать заявления о мошенничестве через «Госуслуги»

Центробанк России предложил разрешить жертвам мошенников подавать в полицию заявления через портал «Госуслуги» и онлайн-сервисы банков. Такое предложение включено в утвержденные регулятором Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на ближайшие три года.

«Подача заявлений о мошенничестве через портал "Госуслуги" позволит быстрее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах»,— отмечают в ЦБ.

В Банке России отметили, что при подготовке предложения были учтены предложения, поступившие после его общественного обсуждения с финансовыми организациями.

Кроме того, ЦБ РФ собирается в ближайшее время усовершенствовать механизм возврата клиентам банков похищенных мошенниками денег. Конкретные меры в этом направлении пока не выработаны.

Ранее на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий кредиторов уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о том, что на их имя оформлен договор кредита или займа. Однако в Центробанке данный документ не поддержали.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Пляшите, вам кредит».

Александр Кислов

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