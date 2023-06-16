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Коммерсантъ FM
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Курс евро поднялся до 92 рублей

Курс евро на Московской бирже вечером 16 апреля поднялся до 92 руб./€, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 25 апреля.

К 18:47 курс евро вырос на 41 коп., ровно до 92 руб./€. Максимально на торгах 16 июня курс европейской валюты подскакивал до 92,01 руб./€.

Курс евро растет с начала июня. Ослабление российской валюты происходит на фоне падения цен на нефть из-за рецессии в еврозоне.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробности — в материале «Ъ» «Низкая нефть укрепила доллар».

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