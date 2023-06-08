Евро на Мосбирже поднимался выше 89 рублей впервые с 28 апреля

На торгах на Мосбирже в моменте евро торговался по курсу 89,02 руб./€, что на 1,37 руб. дороже предыдущего закрытия. Евро стоил выше 89 руб. впервые с 28 апреля. К 17:46 курс евро опустился к 88,9925 руб./€ (+1,34 руб. с закрытия).

Доллар торгуется по курсу 82,6750 руб./$ к 17:48 (+0,69 руб. с закрытия). Валюта поднялась выше 82 руб. впервые с 17 апреля. Юань торгуется по курсу 11,596 руб./юань (+0,12 руб. с закрытия).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рубль отходит от курса».

Олеся Павленко