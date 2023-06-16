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Коммерсантъ FM
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Глава Минэнерго Шульгинов: Россию не очень устраивает предложение Белоруссии поднять на 84% тариф для северной ветки «Дружбы»

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что Россию не очень устраивает предложение Белоруссии поднять тариф на транзит нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». По его словам, тариф должен быть «справедливым и экономически обоснованным», переговоры продолжатся. В конце мая Белоруссия предложила повысить тариф на 84%.

Николай Шульгинов

Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы будем обсуждать этот вопрос. Там сейчас поставки идут больше в Германию и Польшу, но все равно мы должны определить справедливый и экономически обоснованный тариф. Поставки там сейчас идут в Германию по северной ветке, мы их согласовываем. Отгрузок российской нефти там сейчас нет. Совокупные объемы наращиваются каждый месяц в первую очередь Германией. Мы ежеквартально смотрим, сколько нефти может пропустить трубопроводная система»,— сказал господин Шульгинов (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минэнерго заявил, что на текущий год согласована поставка 1,2 млн т из Казахстана по нефтепроводу «Дружба». При этом господин Шульгинов отметил, что Астана в переговорах о размере тарифа не участвует, потому что трубопровод не их. Он подчеркнул, что размер тарифа еще обсуждается.

Оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснафта Дружба» 26 мая обратился в «Транснефть» с предложением повысить тарифы на транспортировку нефти с 1 июля на 84% к действующему уровню. Если предложение будет согласовано, поставки подорожают не только для Германии и Польши, куда сейчас идет исключительно казахстанская нефть, но также для Чехии, Словакии и Венгрии. По мнению экспертов, все эти страны могут начать искать альтернативные источники сырья в случае повышения тарифа.

Подробнее — в материале «“Дружба” качает убытки».

Эрдни Кагалтынов

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