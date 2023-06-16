Из-за «Алых парусов» в Петербурге по часам на неделю закрывается Троицкий мост

В связи с подготовкой и проведением праздника выпускников «Алые паруса» в центре Санкт-Петербурге в период с 18 по 24 июня по часам будет перекрываться движение по Троицкому мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

В частности, как сообщили 16 июня в комитете по транспорту Петербурга, переправа будет недоступна для автомобилистов и пешеходов с 22:50 до 08:00 18, 19, 21, 22 июня, с 20:00 23 июня до 04:50 24 июня и с 12:00 24 июня до 08:00 26 июня.

Также в одном направлении мост будут закрывать от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной с 08:00 до 22:50 19, 20, 22 июня, с 08:00 до 20:00 23 июня и с 04:55 до 12:00 24 июня.

Из-за этого вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов №46, №76 и трамвайного маршрута №3. Подробнее — на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» в этом году пройдет 24 июня. Соответствующую дату утвердили в Смольном.

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