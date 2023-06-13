Губернатор Петербурга официально утвердил дату «Алых парусов»

Праздник выпускников петербургские школ «Алые паруса» в 2023 году состоится 24 июня. Соответствующее постановление городского правительства с официально утвержденной датой подписал губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Драй, Коммерсантъ Фото: Дарья Драй, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-СПб» писал, что организатором «Алых парусов» снова выступит Пятый канал. Для трансляции праздника Смольный выделил ему почти 35 млн рублей.

Также сообщалось, что подготовка к «Алым парусам» на две ночи изменит график разводки Троицкого моста.

В общей сложности из петербургских школ в 2023 году выпустятся около 27 тыс. учеников.

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