Губернатор Петербурга официально утвердил дату «Алых парусов»

Праздник выпускников петербургские школ «Алые паруса» в 2023 году состоится 24 июня. Соответствующее постановление городского правительства с официально утвержденной датой подписал губернатор Александр Беглов.
Фото: Дарья Драй, Коммерсантъ
Ранее «Ъ-СПб» писал, что организатором «Алых парусов» снова выступит Пятый канал. Для трансляции праздника Смольный выделил ему почти 35 млн рублей.
Также сообщалось, что подготовка к «Алым парусам» на две ночи изменит график разводки Троицкого моста.
В общей сложности из петербургских школ в 2023 году выпустятся около 27 тыс. учеников.