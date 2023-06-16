Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в блокировке гуманитарных перевозок через Лачинский коридор

Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской республики опубликовало заявление, в котором обвинило Азербайджан в полном перекрытии всех гуманитарных пассажирских и грузовых перевозок по Лачинскому коридору 15 июня. Ведомство утверждает, что в результате из региона в Армению не смогли вывезти пациентов и местных жителей при посредничестве российского миротворческого контингента.

«Полное закрытие Лачинского коридора, и без того используемого в ограниченном режиме и исключительно для гуманитарных целей из-за продолжающейся уже более шести месяцев незаконной блокады Арцаха, является еще одной практической демонстрацией грубого нарушения Азербайджаном своих международных обязательств»,— говорится в заявлении.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что установленное Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, перекрытие поставок газа и электроэнергии «обострили гуманитарную ситуацию в регионе». По его словам, с 15 июня перекрыта «доставка основных продуктов питания».

МИД Азербайджана в ответ заявил, что армянская сторона стремится «набросить тень на успешную работу КПП и воспрепятствовать его безопасному и свободному использованию». Ведомство призвало Ереван соблюдать свои обязательства, согласно трехсторонней декларации Армении, Азербайджана и России.

Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах,— заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, которые называли себя экоактивистами. 23 апреля госпогранслужба Азербайджана сообщила об установке КПП на въезде в Лачинский коридор, объяснив эту меру предотвращением переброски «живой силы, боеприпасов» и военной техники со стороны Армении. 28 апреля активисты объявили о приостановке акции.

Лусине Баласян