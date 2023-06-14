Расходы МУПов Екатеринбурга за год превысили 23,3 млрд рублей

Расходы муниципальных унитарных предприятий (МУП) Екатеринбурга по итогам 2022 года составили 23,3 млрд руб., что на 1,6 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, пишет 66.ru. Общий объем доходов составил более 23,6 млрд руб. (+1,8 млрд руб. по сравнению с прошлым годом).

Убыточными, в частности, стали «Гортранс» (чистая убыль 237,3 тыс. руб.), «Екатеринбургский метрополитен» (128,9 млн руб.), «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» (18,8 млн руб.). Прибыльными стали «Водоканал» (чистая прибыль 492,9 млн руб.), «Многопрофильные энергетические системы» (106,7 млн руб.), «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» (32,6 млн). Всего по итогам года 13 предприятий стали прибыльными, четыре — убыточными.

Ранее сообщалось, что во время прокурорской проверки в екатеринбургском МУП «Водоканал» выяснилось, что на 1 ноября 2022 года за Водоканалом числилась кредиторская задолженность по договорам технологического присоединения к сетям на 2,67 млрд руб. По данным источника е1.ru, долги начали формироваться еще в 2019 году.

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