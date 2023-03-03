Средняя зарплата в Екатеринбурге в 2022 году составила 72,5 тысячи рублей

Средняя заработная плата на средних и крупных предприятий Екатеринбурга в январе-декабре 2022 года составила 72,5 тыс. руб. Об этом на встрече с журналистами заявил начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.

«В среднем по стране уровень достигает 64 тыс. руб., поэтому можно констатировать, что средняя зарплата в Екатеринбурге существенно превышает средний показатель по России. Это среднее арифметическое, медианное значение ниже»,— пояснил господин Прядеин.

По его словам, рост происходит в том числе за счет индексации зарплат на предприятиях. «Важно понимать, что этот рост должен соответствовать инфляции. Средняя заработная плата выросла на 113,6%, зафиксированная инфляция — 113,4%. По итогам года мы вышли хоть и с небольшим (0,2%), но приростом реальной заработной платы»,— отметил господин Прядеин.

Ранее председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских сообщал, что уровень средней зарплаты в Свердловской области на 15% ниже, чем в среднем по России. По данным Свердловскстата, показатель составляет более 55,6 тыс. руб. По итогам 2022 года, самые высокие зарплаты в Свердловской области были у работников сферы финансов и страхования и IT-специалистов. Самая низкая среднемесячная зарплата в 29,3 тыс. руб. у работников гостиниц и общепита.

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