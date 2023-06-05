Правкомиссия одобрила законопроект о единоразовом сборе со сверхприбылей компаний

Минфин сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax). Как отмечает пресс-служба ведомства, документ будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.

Новый единоразовый сбор затронет предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год., при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019-х. Его ставка составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. От windfall tax освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес.

Предполагается, что в пользу федерального бюджета с компаний будет собранно суммарно около 300 млрд руб. Ранее «Ведомости» писали, что «Деловая Россия» попросила Минфин проработать методологию определения налоговой базы для расчета разового сбора. В частности, организация попросила учесть инвестиции, сделанные компаниями в период 2018–2019 годов.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Windfall tax обозначил критерии».