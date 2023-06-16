Citroen представит бюджетный электромобиль для европейского рынка

Французский автоконцерн Citroen (входит в международный альянс Stellantis) представит в октябре свой первый бюджетный электромобиль европейского производства, который может составить конкуренцию недорогим китайским электромобилям.

Глава компании Тьерри Коскас заявил, что модель Citroen e-C3 будет стоить до €25 тыс. Это дешевле самых бюджетных европейских электромобилей, таких как Fiat 500 Electric (от €26 тыс.) или Opel Corsa Electric (от €29,9 тыс.). Продажи новой модели в Европе должны начаться в первом квартале следующего года.

«Мы не думаем, что на европейском рынке к тому моменту будут другие модели, которые сочетают в себе такие качества, как "сделано в Европе", наличие необходимых ходовых характеристик и цену ниже €25 тыс.»,— отметил господин Коскас. Дальность пробега нового бюджетного электромобиля на одном заряде составит не менее 300 км, длина кузова — не менее 4 м, что, по мнению аналитиков, сопоставимо с Citroen C3. Сборка нового электромобиля будет осуществляться на словацком заводе в Трнаве, где уже производятся модели C3 и Peugeot 208.

Евгений Хвостик