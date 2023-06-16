«Русский водород» за 20 млрд рублей достроит завод «Донбиотех» в Волгодонске к 2026 году

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор компании «Русский водород» Эдуард Давыдов подписали соглашение о строительстве комплекса по глубокой переработке зерна для производства алифатической аминокислоты лизин в Волгодонске. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Соглашение было подписано сегодня на полях Петербургского международного экономического форума. Согласно обнародованным планам, «Русский водород» инвестирует в проект 20 млрд руб.

«На предприятии будет установлено высокотехнологичное оборудование с использованием технологии ведущей биотехнологической компании мира», - говорится в сообщении.

Завод в Волгодонске будет введен в эксплуатацию в 2026 году, планируют в «Русском водороде».

Со своей стороны власти Ростовской области обязались содействовать реализации проекта в части создания инфраструктуры. «Речь об инженерной инфраструктуре: дороге, газе. Мы уже ранее обсуждали это, нашли решение. И вот после паузы мы включились в эту работу, и сделаем так, чтобы обеспечение коммуникациями было синхронизировано»,— приводятся в сообщении слова Василия Голубева.

Реализация проекта по строительству в Волгодонске завода по глубокой переработке зерна началась в 2010 году. Инициатором выступил известный российский предприниматель Вадим Варшавский, который учредил компанию-оператора проекта ООО «Донбиотех». Стоимость создания производства оценивалась порядка $160 млн. Мощности по переработке должны были составить 250 тыс. т зерна в год.

Изначально организаторы проекта говорили о запуске завода в 2014 году, потом сроки неоднократно переносились. В 2018 году реализация проекта была остановлена. В 2019 году в ООО «Донбиотех» была введена процедура наблюдения, далее последовало внешнее управление.

В мае недостроенный завод «Донбиотех» был выкуплен за 7,1 млрд руб. компанией «Русский водород».

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Русский водород» зарегистрировано в Москве в 2021 году. Основным видом деятельности АО является оптовая торговля промышленными химикатами. В 2022 году выручка компании составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 34,8 млн руб.

Под управлением АО «Русский водород» находятся предприятия «БСК», «Стерлитамакский нефтехимический завод», «Синтез-Каучук», «Титановые инвестиции» и другие.

Вадим Водолазов