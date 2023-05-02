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«Русский водород» может выкупить недостроенный завод «Донбиотех» в Волгодонске

Вчера истек срок подачи заявок на участие в торгах по продаже имущественного комплекса ООО «Донские биотехнологии» (Волгодонск). Единственную зарегистрированную заявку 30 апреля подало АО «Русский водород», компания признана допущенной к торгам. Об этом сообщается на сайте электронной торговой площадки alfalot.ru.

Итоги торгов пока не подведены.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», ОА «Русский водород» зарегистрировано в Москве в 2021 году. Основным видом деятельности АО является оптовая торговля промышленными химикатами. В 2022 году выручка компании составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 34,8 млн руб.

АО Русский водород» на 100% принадлежит ООО УК «Фин-партнер». Бенефициаром обеих фирм указан Алексей Сорокин.

Имущество ООО «Донские биотехнологии» (недостроенный производственный комплекс по переработке зерна) продают в рамках процедуры банкротства компании.

По ходу процедуры имущество ООО было конвертировано в акции специально созданного АО «Донские биотехнологии» в количестве 11 млн 318 тыс. 650 штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.

Акции были выставлены на торги десятью лотами. АО «Русский водород» подавало заявку по покупку всех лотов.

Объявленные в марте торги были назначены в форме публичного предложения с поэтапным снижением цены. Начальная цена продажи суммарно всех десяти лотов составляла порядка 7,4 млрд руб. По условиям торгов, минимальная цена продажи (цена отсечения) определена на уровне 96% от начальной цены.

ООО «Донские биотехнологии» было создано в 2010 году известным предпринимателем Вадимом Варшавским. Компания в партнерстве с немецкой биотехнологической фирмой Evonik строила в Волгодонске завод по глубокой переработке зерна для производства аминокислот (лизина), глютена и комбикормов. Стоимость проекта, который финансировался Россельхозбанком, оценивалась порядка $160 млн. Мощности по переработке должны были составить 250 тыс. т зерна в год.

Изначально организаторы проекта «Донбиотеха» говорили о запуске комплекса в 2014 году, потом сроки неоднократно переносились. В 2018 году реализация проекта была остановлена.

В 2019 году в ООО «Донбиотех» была введена процедура наблюдения, далее последовало внешнее управление. План внешнего управления предполагает создание на базе имущественного комплекса обанкротившегося ООО нового юрлица — АО «Донские биотехнологии», с последующей продажей его акций заинтересованному инвестору, способному завершить строительство предприятия.

Вадим Водолазов

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