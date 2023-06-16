Глава СПЧ Фадеев раскритиковал нейросеть «Жириновский»

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что искусственный интеллект нужно применять для более сложных задач, нежели создание нейросетей на основе высказываний политиков. По его мнению, представленная накануне нейросеть «Жириновский» «обижает» умершего главу партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вчера, 16 июня, ЛДПР в рамках ПМЭФ-2023 представила нейросеть «Жириновский», — она отвечала голосом умершего политика на вопросы участников форума. Нейросеть «Жириновский» предсказал победу России в военном конфликте на Украине, агитировал за ЛДПР и отправил Геннадия Зюганова отдыхать на дачу.

«Вчера бот Жириновский был презентован… Понимаете, фон Нейман и Алан Тьюринг в гробу переворачиваются. Вот эти великие люди, математики, они все придумывали, чтобы теперь чат Жириновского появился? Мы Жириновского этим обижаем, потому что... Жириновский был умный, острый человек. Мы зачем это делаем? Есть реальные задачи, сложнее задачи»,— сказал Валерий Фадеев на ПМЭФ.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что нейросеть — это не сам Жириновский, а его «некий цифровой ученик». Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Ему было 75 лет.

О презентации нейросети «Жириновский» подробнее читайте здесь.

Анастасия Ларина