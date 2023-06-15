ЛДПР показала на ПМЭФ нейросеть «Жириновский»

ЛДПР в рамках ПМЭФ-2023 представила нейросеть «Жириновский», которая голосом покойного политика ответила на вопросы участников сессии. В частности, «Жириновский» предсказал победу России на Украине и призвал перестать тратить на последнюю ресурсы, агитировал за ЛДПР и отправил Геннадия Зюганова на дачу, чтобы тот «не мешал прогрессу страны».

«Жириновский» представляет собой трехмерное изображение политика в синем цвете с горящими неоновыми глазами. По словам создателей, ИИ обучали на текстах, научных публикациях и выступлениях Владимира Жириновского с 1989 года. Пока сеть небыстро реагирует на вопросы, ей требуется 10-30 секунд, чтобы начать отвечать.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что «это не Жириновский», а его «некий цифровой ученик, который с каждым месяцем будет становиться все более продвинутым».

Напомним, основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.